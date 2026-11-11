Zatímco Lela Vémola veřejně mluví o psychickém nátlaku, vydírání a strachu, že přijde o děti, z okolí Karlose Vémoly zaznívá úplně jiná verze. Podle jeho blízkých je zápasník na pokraji fyzického vyčerpání, snaží se zvládnout pracovní povinnosti, přípravu na další zápas i péči o potomky. A na další hádky s manželkou, se kterou se rozvádí, už údajně nemá sílu.
Karlos Vémola jede na doraz. Lidé z jeho okolí promluvili o tom, co se děje za zavřenými dveřmi
Válka mezi Karlosem Vémolou a Lelou nebere konce. Zatímco on mluví o psychickém nátlaku a strachu o děti, z bojovníkova okolí zaznívá úplně jiná verze. Karlos má prý sotva čas vydechnout a na všechno zůstává téměř sám.
„V neděli přijel z moderování Oktagonu, hned se vrhnul do tvrdého tréninku na svůj zápas v O2 areně a ve středu jede pracovně do Brna. Dělá opravdu všechno pro to, aby zajistil rodinu, odmaká všechno ve volném čase a pak hned běží za dětmi,“ popsal člověk z okruhu Vémolových spolupracovníků a přátel. Podle něj se Karlos snaží s potomky trávit každou volnou chvíli, a dokonce je měl u sebe opakovaně i v době, kdy je původně mít neměl.
Lidé z jeho okolí mají zároveň jiný pohled na komunikaci mezi bývalými partnery. „Lela ho neustále kontaktuje, on jí dokola opakuje, ať ho nekontaktuje a řeší se pouze děti,“ tvrdí zdroj. Nešetřil ani kritikou jejího pracovního vytížení. „Zároveň se ohání tím, jak pracuje… ale přitom nepracuje, pouze dělá spolupráce na Instagramu,“ rýpnul si do milovnice plastických operací.
Vémolův právník Štěpán Ciprýn navíc odmítl Lelina obvinění z psychického týrání a šikany. „Karlosovi je primárně velice líto, že se propírají ty věci mediálně a že vlastně média jsou využívána k tomu, aby očerňovala tátu jejich společných dětí,“ uvedl. „Absolutně odmítám tvrzení. Není mi o tom nic známo, že by Karlos měl kohokoliv psychicky týrat,“ dodal. Podle právníka se naopak jeho klient snaží Lele pomoci také s hledáním bydlení a předložil jí několik možností.
Rozdílné pohledy mají oba tábory i na peníze. Karlos měl nabídnout 90 tisíc korun měsíčně, což jeho právník označil za částku „významně nad potřeby dětí“. Lelini právníci naopak upozorňují, že nejde o peníze určené pouze na její osobní potřeby, ale také na zajištění tří nezletilých dětí a stabilního bydlení.