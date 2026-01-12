Pražské Hudební divadlo Karlín letos slaví 145 let existence a k takovému jubileu patří i ohlédnutí za lidmi, kteří jeho moderní tvář zásadně formovali. Jedním z nich je producent a ředitel divadla Egon Kulhánek, muž, bez něhož si dnes Karlín řada diváků ani neumí představit – a zároveň jeden z „otců“ nejslavnějšího českého muzikálu Dracula.
Karel Svoboda proti mně obrátil celý svět. Nakonec jsme se ale smířili, vzpomíná Egon Kulhánek
Byli přátelé, spolupracovníci i soupeři. Producent a ředitel Hudebního divadla Karlín Egon Kulhánek otevřeně popisuje období, kdy se proti němu obrátil jeden z největších géniů české hudby Karel Svoboda. Co stálo za jejich rozkolem, proč se na roky přestali bavit a jak došlo k nečekanému smíření těsně před skladatelovou tragickou smrtí?
Impuls k jeho vzniku přitom nebyl romantický, ale ryze existenční. „Dnes ta historka asi bude působit úsměvně,“ říká Kulhánek, když vzpomíná, jak ho tehdejší ředitel Karlína vyděsil zprávou, že se do Prahy chystají Bídníci. „Všechny nás to vybělí dočista a bude konec původní české tvorby,“ zaznělo tehdy. Právě strach z převálcování domácí scény přivedl Kulhánka a Richarda Hese k rozhodnutí postavit se „Vizíru“ vlastním projektem. Výsledkem byl Dracula – muzikál, který změnil české divadlo a stal se fenoménem na desítky let.
ČTĚTE TAKÉ: Karel Svoboda se chtěl s Vendulou před smrtí rozvést, tvrdí jeho starší syn Petr
Dracula se hraje déle, než kdokoli čekal, a producent dnes otevřeně přiznává, že otázka omlazení obsazení je na stole. „Vůbec jsem nepočítal s tím, že ho budeme hrát tak dlouho,“ říká s tím, že „refresh“ je u dlouhodobých titulů ve světě běžný.
Osudové náhody sehrály roli i v obsazení. „Od začátku jsme měli dva Draculy, dva Daniely. Landa byl hvězda a Hůlka byl neznámý operní pěvec,“ popisuje Kulhánek. Zranění Daniela Landy před premiérou však otevřelo cestu ke slávě Danielu Hůlkovi. Landa sám po několika měsících odešel – pravidelné hraní ho prý „dusilo a ubíjelo“ – a brzy se vydal cestou autorské tvorby. Krátce nato Karlín opustila i Lucie Bílá, aby se stala tváří Landova Krysaře. „Odchod jednoho Daniela otevřel dveře ke hvězdné kariéře druhému Danielovi,“ shrnuje Kulhánek bez emocí.
Konflikt se Svobodou
Vedle úspěchů ale patří ke Kulhánkově kariéře i bolestné konflikty – především rozkol s Karlem Svobodou. Přátelství skončilo ve chvíli, kdy se Kulhánek odmítl podílet na muzikálu Monte Cristo. „Nevěřil jsem v jeho úspěch a věděl jsem, že případný neúspěch by šel výhradně za mnou,“ vysvětluje. „Když je projekt úspěšný, můžou za to umělci. Když je neúspěšný, může za to producent.“ Svoboda se tehdy proti němu obrátil a Kulhánek se ocitl v profesní izolaci.
Smíření přišlo až později, když byl jmenován ředitelem Karlína. „Zavolal mi a zakopal válečnou sekyru,“ vzpomíná. Na sklonku Svobodova života spolu znovu spolupracovali, ale jeho tragická smrt Kulhánka hluboce zasáhla. „Byli jsme v kontaktu jen občas, takže mě ta zpráva šokovala.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Musíme se stabilizovat, dcera mi pomáhá,“ říká Svoboda rok od smrti manžela
Zásadní kapitolou byla i povodeň v roce 2002. Vytopené divadlo se podařilo zrekonstruovat za pouhé tři roky. „Bylo to nejnáročnější období mého života,“ říká Kulhánek, ale výsledek považuje za unikátní spojení historického sálu a špičkových moderních technologií.
Pod jeho vedením vznikly desítky muzikálů a operet a Karlín si vybudoval světové renomé. Odchody velkých hvězd, včetně Lucie Bílé, ho sice znepokojily, ale neohrozily chod divadla. „Zazářily nové hvězdy,“ konstatuje dnes s odstupem. A vztahy? „Profesně jsme se rozešli, lidsky ne.“
Po třiadvaceti letech ve funkci Kulhánek znovu obhájil post ředitele. Bez velkých slov shrnuje, že největším důkazem správné cesty je stále totéž: „Plný sál.“ A právě ten podle něj potvrzuje, že Karlín už 145 let dělá divadlo především pro diváky.