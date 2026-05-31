Právě 1. června slaví Karel Šíp 81. narozeniny. A i když se u něj obvykle mluví hlavně o moderování, jeho životní dráha je mnohem pestřejší. Byl televizním produkčním, hudebníkem, scenáristou, autorem stovek písňových textů, sportovním nadšencem i mužem, jehož humor formovala divadla Semafor a Járy Cimrmana. A vedle toho také otcem dvou synů, kteří si stejně jako on našli vlastní cestu.
Karel Šíp jako král laskavé ironie. Psal hity, baví národ a životní zvraty zvládá v tichosti
Karel Šíp patří k osobnostem, které jako by v české televizní zábavě byly odjakživa. Diváci ho dnes znají hlavně jako moderátora Všechnopárty, kde už roky dokazuje, že k dobrému rozhovoru není potřeba křik, afekt ani laciná snaha být za každou cenu středem pozornosti. Stačí suchý humor, přesně načasovaná poznámka a schopnost nechat hosta mluvit tak, aby z něj vyšlo víc, než původně plánoval.
Dva synové, dva světy
Karel Šíp byl dlouhá léta ženatý se zpěvačkou Marcelou Holanovou. Vzali se v roce 1978 a jejich manželství trvalo až do roku 2003. Z tohoto svazku se narodil syn Karel mladší, který se později vydal podnikatelskou cestou a usadil se ve Spojených státech.
Druhou manželkou Karla Šípa je Iva Šípová, někdejší baletka a televizní produkční. Seznámili se na televizním natáčení a v roce 2007 se vzali. Jejich syn Jan přišel na svět o několik let dříve a po otci zdědil výrazné hudební nadání. Hraje na baskytaru ve skupině Night Art Expo, věnuje se hudbě a vystupuje i na festivalech, včetně Rock for People.
Sám Šíp o svých synech mluví s hrdostí, ale také s typickým nadhledem člověka, kterému se děti rozlétly daleko od domova. „Mám dva syny. Jeden má kapelu a studuje hudbu v Londýně a druhý je podnikatel s nemovitostmi, ten se natrvalo usadil v Miami. Takže mám dva kluky, ale žiju s manželkou osiřelý způsob života, protože jeden je v Británii a druhý v Americe,“ posteskl si moderátor Všechnopárty v podcastu Boomer Talk.
Přesto je vidět, že jim jejich cestu přeje. Zvlášť proto, že jeho generace podobné možnosti neměla. „Samozřejmě naše generace, co bychom za to dali, kdybychom mohli jít někam jinam než na Zlaté Písky do Bulharska. Takže já jim to samozřejmě přeju,“ podotkl.
Oba synové se podle něj vydali zajímavým směrem, i když každý úplně jinam. „Honza strašně dobře hraje na všechny hudební nástroje a Karel se zase potýká s administrativou Donalda Trumpa, který vymýšlí všechny možné překážky, a tak mi syn naříká do telefonu, jak je to těžké,“ svěřil se moderátor.
Humor, který nekřičí
Karel Šíp nikdy nepatřil mezi baviče, kteří by potřebovali za každou cenu tlačit na pilu. Jeho humor stojí na přesnosti, pozorování a schopnosti říct věci zdánlivě nenápadně, ale tak, že se divák začne smát o vteřinu později. Právě v tom je jeho síla. Není hlučný, není prvoplánově ostrý, a přesto si ho diváci pamatují.
Schopnost bavit lidi zřejmě zdědil už v rodině. Jeho otec byl ochotník a po válce se dostal i k profesionálnímu divadlu, nejprve v Teplicích a později v Ostravě. Právě kvůli otcově práci se rodina stěhovala, což pro malého Karla nebylo vždy jednoduché. „Když mluvíte jinak než místní, tak jste černá ovce,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů na dětská léta.
Narodil se krátce po válce v Praze jako Karel Feuerfeil. V poválečné atmosféře si ale rodina změnila příjmení. O svých kořenech se přitom Šíp dozvěděl víc až v roce 2013 díky pořadu Tajemství rodu. Tehdy se ukázalo, že jeho otec Karel Hugo vyrůstal nejprve u pěstounů a ke své matce se vrátil až kolem puberty. Byl nemanželským dítětem a jeho otcem byl obchodník židovského původu Benno Bächer. Ten před okupací stačil Československo opustit a později se podařilo uprchnout i jeho synům. Šíp tak zjistil, že má v Americe dva strýce.
Od divadla k televizi
K divadlu měl Karel Šíp blízko už jako dítě. V patnácti letech dostal svou první větší roli ve hře Vojín královny Madagaskaru a nějakou dobu to vypadalo, že by se mohl vydat hereckou cestou. Nakonec ale zvolil filmovou průmyslovku v Čimelicích. Po vojně, kde hrál s bigbítovou kapelou Stíny, zamířil do televize.
Začínal jako produkční, postupně přidal psaní scénářů a nakonec se dostal i před kameru. Výrazněji na sebe upozornil v klipovém pořadu Hitšaráda, který moderoval spolu s Jaroslavem Uhlířem. Jejich dvojice se později objevovala i v pořadech Galasuperšou nebo Šaráda, které patřily k televizní zábavě 80. a začátku 90. let.
Po letech v České televizi slavil Šíp úspěchy také na Nově, kde působil v pořadech Horoskopičiny, Skopičiny nebo Paškál. Na obrazovku České televize se výrazně vrátil v roce 2005 a od té doby je jeho jméno neodmyslitelně spojené především s Všechnopárty.
Textař, který dal lidem slova do pusy
Vedle televizní práce je Karel Šíp také jedním z nejvýraznějších českých textařů. Napsal stovky písňových textů a některé z nich zlidověly tak silně, že je lidé často berou jako samozřejmou součást české populární kultury.
Mezi jeho známé texty patří například Inženýrská s hudbou Jaroslava Uhlíře pro skupinu Plavci nebo píseň René, já a Rudolf Jiřího Schelingera. Právě Schelingera podle svých slov objevil v jedné pražské kavárně a angažoval ho do své kapely Faraon. Tu Šíp založil po návratu z vojny a hrál v ní na baskytaru. Kapela nahrála několik singlů, mezi nimi i slavný Holubí dům.
Šíp byl také jedním z textařů Karla Gotta. Dokázal psát pro různé interprety a různé nálady, od humoru až po písně, které se lidem usadily v paměti na desítky let. Jeho textařská práce se tak stala stejně důležitou součástí jeho kariéry jako televizní zábava.
Fotbal, Bohemka a hymna pro Euro
Karel Šíp je také známý sportovní fanoušek. Má rád tenis, ale nejvíc ho dlouhodobě provází fotbal. Fandí pražským Bohemians a svou tvář spojil i s mužstvem Amfory. Když šlo Bohemians do tuhého, měl podle dostupných informací finančně přispět na přežití Klokanů.
Jeho vztah k fotbalu se propsal i do tvorby. Před památným Eurem 1996 napsal fotbalovou hymnu s refrénem „Už jsme tam, už jsme tam, český fotbal žije, vzhůru, vzhůru, vzhůru do Anglie,“ která přesně vystihovala tehdejší atmosféru kolem českého týmu. Paradoxem je, že ačkoliv je celoživotním fanouškem Bohemians, je také autorem sparťanské hymny Zpívej, kdo jsi sparťanem.
Fotbal se mu zkrátka do života propsal silněji než jen jako víkendová zábava. Ostatně mezi jeho oblíbené pořady patří i seriál Okresní přebor, což k jeho suchému humoru a lásce k českému fotbalovému prostředí docela přesně sedí.
Knihy, vzpomínky a glosy
Kromě televizních scénářů a písňových textů se Karel Šíp pustil také do knih. V roce 2018 vydal knihu fejetonů Karneval paměťových buněk, v níž se vrací mimo jiné ke svému dětství hereckého dítěte. O tři roky později následovala kniha Do hrobu si to nevemu, sbírka humorných glos, v nichž se věnuje záhadám, historii, Karlu Gottovi i fotbalu. Obě knihy ilustroval Jiří Slíva.
I tady se ukazuje, že Šípův humor nestojí jen na pointě, ale hlavně na způsobu přemýšlení. Umí se dívat na obyčejné věci tak, aby v nich našel absurditu, nostalgii i lehkou melancholii. A právě díky tomu jeho texty nepůsobí jako jednorázové vtípky, ale jako vzpomínky člověka, který toho hodně zažil a pořád se na svět dokáže dívat s pobaveným odstupem.
Soukromí, které nebylo vždy jednoduché
Šípův osobní život měl i bolestné kapitoly. Kromě dvou synů se v médiích objevovaly informace také o nemanželské dceři Haně, která se měla narodit v roce 1982 po krátkém vztahu s fanynkou ze Zlína. Podle bulvárních informací Šíp nepodstoupil test otcovství, přesto na ni dvacet let platil alimenty.
Hana měla psychické problémy a svůj život ukončila ve dvaceti letech skokem z domu ve Zlíně. Jde o tragickou a citlivou kapitolu, o které se v souvislosti s Karlem Šípem opakovaně psalo, ale která zůstává především lidským neštěstím, ne jen epizodou ze života známé osobnosti.