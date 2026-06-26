Britská monarchie se chystá na výraznou změnu. Král Karel III. se ani po dokončení nákladné rekonstrukce Buckinghamského paláce nepřestěhuje zpět do jeho historických komnat. Palác, který téměř dvě století sloužil jako hlavní londýnské sídlo britských panovníků, tak přestane plnit roli osobní rezidence krále. Nadále ale zůstane jedním z nejdůležitějších symbolů monarchie i místem pro oficiální ceremonie.
Karel III. zavírá jednu éru monarchie. Buckinghamský palác už nebude královým domovem
Buckinghamský palác už nebude domovem britského panovníka. Král Karel III. zůstane v Clarence House a slavné sídlo monarchie se po rekonstrukci ještě víc otevře veřejnosti. Dvůr zároveň poprvé odhalil, kolik král zaplatil na daních.
Rozhodnutí potvrdil správce královských financí James Chalmers. „Po pečlivém zvážení a s cílem výrazně zvýšit možnost přístupu veřejnosti se král a královna rozhodli nepoužívat Buckinghamský palác jako osobní rezidenci a místo toho budou i nadále jako svůj londýnský domov používat Clarence House,“ oznámil podle Sky News.
Král Karel III. a královna Camilla se tedy budou v Londýně i nadále zdržovat především v Clarence House. Buckinghamský palác však úplně neopustí. Podle Chalmersových slov v něm budou mít stále k dispozici soukromé prostory, které budou moci využít, kdykoli to bude potřeba.
Rekonstrukce Buckinghamského paláce trvala deset let a dokončena má být příští rok
Práce zahrnovaly mimo jiné modernizaci zastaralé elektroinstalace, rozvodů vody i topného systému. Už od roku 2019 přitom palác nesloužil jako místo, kde by monarcha pravidelně přespával. Netýkalo se to jen Karla III., ale v posledních letech života ani královny Alžběty II.
Tímto rozhodnutím se uzavírá dlouhá kapitola britských dějin. Buckinghamský palác byl hlavním londýnským sídlem panovníka nepřetržitě od roku 1837, kdy na trůn nastoupila královna Viktorie. Přestože už nebude královým domovem v pravém slova smyslu, jeho význam se tím podle dvora nesnižuje. Palác bude dál sloužit pro státní návštěvy, oficiální přijetí a další ceremoniální události.
„Je a zůstane ústředím britské monarchie, korunovačním klenotem našich národních budov. Kdykoli bude Jeho Veličenstvo v Londýně, bude nad střechou hrdě vlát královská standarta,“ řekl Chalmers.
Buckinghamský palác navíc patří mezi nejnavštěvovanější památky v Británii. Ročně do něj zavítá zhruba 700 tisíc turistů a právě větší otevření veřejnosti je jedním z důvodů, proč se král rozhodl nepoužívat ho jako soukromé sídlo.
Král zveřejnil, kolik zaplatil na daních
Britský dvůr současně udělal ještě jeden neobvyklý krok. Poprvé v historii zveřejnil, kolik monarcha zaplatil na daních. „Král Karel III. prozradil, že v období 2024–2025 zaplatil na daních 12,9 milionu liber (zhruba 363,18 milionu Kč), přičemž se stal prvním monarchou, který zveřejnil svůj daňový výměr. Uvedená částka ho řadí mezi 100 největších daňových poplatníků v Británii,“ informovala stanice BBC.
Podle BBC zaplatil za stejné období daně také princ William. Částka v jeho případě činila 7,76 milionu liber, tedy přibližně 218,47 milionu korun.
Britský panovník přitom nemá zákonnou povinnost platit daň z příjmu, daň z kapitálových výnosů ani dědickou daň. Karel III. je však odvádí dobrovolně, stejně jako to od roku 1993 dělala jeho matka, královna Alžběta II.
Soukromé příjmy britského krále pocházejí mimo jiné z rozsáhlého majetku známého jako lancasterské vévodství. Tento zdroj příjmů využívají britští panovníci už od roku 1399. Kromě něj má král příjmy také z dalších investic a majetku.