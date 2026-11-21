Ondřej Provazník se na české hudební scéně prosadil především díky mimořádné podobnosti svého hlasu s Karlem Gottem. Jeho interpretace Slavíkových písní zaujala také Felixe Slováčka, který s mladým zpěvákem začal vystupovat za doprovodu svého Big Bandu.
Karel Gott mu věřil, Felix Slováček s ním koncertoval. Talentovaný zpěvák teď skončil ve vězení
Měl talent, který mu mohl zajistit úspěšnou hudební kariéru. Ondřej Provazník dokázal svým hlasem připomínat legendárního Karla Gotta natolik přesvědčivě, že získal podporu jeho blízkých spolupracovníků i Felixe Slováčka. Místo dalších koncertů ho však čeká pobyt za mřížemi. Prostějovský soud ho pravomocně odsoudil za podvody k dvaceti měsícům nepodmíněného vězení.
Spolupráce mu otevřela dveře na koncertní pódia a dávala naději, že by mohl na domácí hudební scéně vybudovat dlouhodobou kariéru. Slováček ho považoval za mimořádně nadaného interpreta a ani dnes svůj obdiv k jeho hlasu neskrývá. „Je mi to moc líto, protože byl opravdu nejlepší imitátor Karla Gotta,“ svěřil se. „Měl krásný – a téměř jeho – hlas, a tak jsem s ním a mým Big Bandem moc rád vystupoval.“
Zpráva o vězení ho proto zasáhla, zároveň ale připustil, že vzhledem k Provazníkovu předchozímu chování nebyl podobný konec úplným překvapením. „Dalo se to ale čekat, když se choval, jak se choval. Je to děsnej vůl, protože si zničil život. A že to mohl dotáhnout hodně daleko,“ nebral si servítky saxofonista.
Podle jeho slov mu navíc Provazník stále dluží peníze. Ke konkrétní částce se však vracet nechtěl. „To ale už nechme být. Je mi z toho smutno. Byl to skvělý zpěvák a Karel mu věřil…“ dodal.
Získal svolení zpívat Gottovy písně
Provazníkův příběh přitom začínal nadějně. Hudbě se věnoval od mládí a Karel Gott patřil mezi jeho největší vzory. Zpěvák se v minulosti netajil tím, že ho kromě českého slavíka inspirovali také Elvis Presley nebo Paul Anka.
Jeho pěvecké schopnosti postupně přitáhly pozornost lidí z Gottova okolí. Po zpěvákově smrti se mu podařilo získat od Karel Gott Agency svolení k používání názvu koncertního programu Ondřej Provazník – S písněmi Karla Gotta.
Dluhy mu začaly přerůstat přes hlavu
Vedle hudebních úspěchů se však postupně začaly objevovat zprávy o Provazníkových finančních problémech. Už v roce 2023 se dostal do insolvence a podle tehdejších informací médií měl problémy s plněním splátkového kalendáře. Sám zpěvák připouštěl, že se dostal do složité situace, kterou dával částečně do souvislosti také s omezením kulturních akcí během koronavirové pandemie. Jeho finanční potíže se však postupem času prohlubovaly a začaly se dotýkat i lidí, s nimiž pracovně spolupracoval.
Jedním z případů byla také organizace hudebního vystoupení v Liberci. Provazník měl od pořadatele přijmout 170 tisíc korun za zajištění známých interpretů, mezi nimiž měli být Felix Slováček nebo Petr Kolář.
Slíbená vystoupení ovšem nezajistil. Peníze podle popisu případu skončily na soukromém účtu a pořadatel se začal domáhat jejich vrácení. Kauzou se následně zabýval soud.
Soud mu vyměřil dvacet měsíců
Problémy se zákonem se neomezily pouze na nezajištěné koncerty. Provazník čelil také řízení kvůli daňovým povinnostem a neoprávněnému čerpání podpory v době pandemie. V jedné z předchozích kauz se zabýval jeho jednáním soud v Prostějově. Následně do případu zasáhl Krajský soud v Brně, který vyhověl odvolání kvůli nedostatečnému rozlišení příjmů z podnikání a půjčených peněz.
Zpěvák se přitom opakovaně nedostavoval k soudním jednáním. Jeho dluhy měly postupně přesáhnout dva miliony korun. Podle nejnovějších informací Blesku mu nyní prostějovský soud uložil pravomocný trest dvaceti měsíců odnětí svobody. Provazník má trest vykonávat ve věznici na Pankráci.