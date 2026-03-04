Dospívání v klášteře, onkologické onemocnění syna, porucha příjmu potravy, rozvod. To všechno patří do životního příběhu spisovatelky Petry Dvořákové. Dvořáková pochází ze silně katolického prostředí a ve čtrnácti letech se rozhodla vstoupit do kláštera, kde nakonec vydržela až do své plnoletosti. Realita církevního prostředí těsně po revoluci ji ale překvapila.
„Kapala mu chemoterapie a říkal, že je rád, že nemá hroznou nemoc,“ vzpomíná na slova tříletého syna Petra Dvořáková
Život spisovatelky Petry Dvořákové by sám o sobě vydal na několik románů. Sama přiznává, že se tato zkušenost do jejích knih propisuje. To oceňují nejen čtenáři, ale i odborníci.
„Zpětně na to nahlížím jako na nešťastný krok dítěte,“ rozpovídala se spisovatelka v podcastu Čestmíra Strakatého. „Určitě jsem přišla o iluze, ale to je správně, protože těch osmdesát sester, které tam tehdy byly – většinou šlo o generaci 70+ a střední generaci, mladé chyběly –, byl normální ženský kolektiv se všemi vrtochy, které si umíte představit. V tak uzavřeném prostředí to bylo ještě náročnější,“ zavzpomínala na svou jedinečnou zkušenost. Ještě těžší zkoušky ji však teprve čekaly. Jednou z největších byla leukemie, kterou její syn onemocněl, když mu byly tři roky.
„U malých dětí je dobré, že si neuvědomují vážnost situace, a to skýtá neuvěřitelné množství komických momentů. Třeba když mi tam syn, kterému zrovna kapala chemoterapie, říkal, že je rád, že nemá žádnou hroznou nemoc. A když se ho zeptáte, jak by vypadala hrozná nemoc, odpoví, že by mu přece z hlavy tekla krev,“ vypráví se smíchem Dvořáková, která se prý často setkává s předsudky okolí. „Lidé mají pocit, že když prožijete něco opravdu těžkého, musíte být nutně depresivní. Jenže existují cesty ven – jak si znovu sáhnout na to, že život je hezký. Je dobré si uvědomit, že jediné, co máme, je tady a teď. V tom mě poučil jeden lékař na dětské onkologii, když tam ležel chlapeček, u kterého to nemělo dobrý průběh a vědělo se, že to nedopadne dobře. Tenhle lékař přišel na vizitu a řekl: Teď nemá horečku, teď je to dobré. Všichni jsme věděli, že je to jen to ‚teď‘“, ale i to mělo obrovskou hodnotu,“ dodává pokorně.
Když i tuhle překážku jako rodina zvládli a syn se uzdravil, přišla další zkouška – mentální anorexie. „V nějaké latentní formě se to se mnou táhlo už od puberty. Jsou to drobnosti a člověk si vlastně ani neuvědomuje, že má poruchu příjmu potravy. Jen zažívá dobrý pocit, když něco dokáže nesníst nebo když váha ukáže hezké číslo. Pak přijde těžké období, kdy se to rozjede. Najednou je to jediná věc, kterou máte pod kontrolou,“ přibližuje realitu závažného onemocnění Dvořáková.
Hubnutí ji nakonec přivedlo až na hranici mezi životem a smrtí. „Dostala jsem se na 38 kilo a připadala jsem si pořád tlustá. Pak jsem dostala chřipku, následně zápal plic – a tam už se opravdu bojuje o život, protože imunita funguje jinak u zdravého člověka než u člověka s poruchou příjmu potravy. Naštěstí jsem měla vnitřní motivaci. Měla jsem děti a to pro mě nakonec bylo víc. To, že jsou tady dvě bytosti, které mě potřebují, pro mě bylo hnacím motorem,“ vypráví úspěšná spisovatelka.
Jen „třešničkou“ na pomyslném smolném dortu byla další diagnóza, kterou však Dvořáková zpětně vnímá jako požehnání. „Ještě v té době mi objevili celiakii. A když jsem vysadila lepek, tak se mi ulevilo. Do té doby jsem byla celý život takový depresivní člověk. Vzpomínám si, že když jsem nejedla lepek asi tři týdny, najednou přišel pocit, jako by nad životem vyšlo slunce,“ dodává optimisticky.