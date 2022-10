"Obezita není zdravá, je to genocida černých," vzkázal Kanye West zpěvačce Lizzo

Raperka Lizzo se proslavila kromě své hudební kariéry i plnou postavou, kterou ráda vystavuje pohledům veřejnosti. Nijak se netají tím, že je obézní, a nemá ve zvyku svoji figuru zahalovat, spíš naopak. Už několikrát popudila módní experty svými odvážnými kreacemi. Také to není poprvé, co ji někdo kritizuje za propagaci obezity. Ve Spojených státech jsou momentálně na vzestupu hnutí za "osvobození tlustých", která se opírají o kontroverzní ideu, že obezita nemusí nevyhnutelně znamenat nemoc nebo vést ke zdravotním problémům.

Právě toto tvrzení vzbuzuje silné vášně. K lidem, kteří s ním nesouhlasí, se přidal minulý týden i Kanye West. Ve večerní talkshow Tuckera Carlsona mluvil o tom, jak momentálně fungují tyto hnutí na sociálních sítích: "Když Lizzo zhubne pět kil a napíše tam o tom, falešné účty na Instagramu na ni hned zaútočí. Média chtějí vyvolat dojem, že je nadváha nový módní trend. Přitom je to ve skutečnosti zdravotní problém."

Westovi propagace obezity vadí a považuje ji za všeobecnou hrozbu: "Ponechme stranou skutečnost, že je to ve Vogue a jedná se módu, protože tak to není. Pokud to někdo považuje za přitažlivé, je to jeho věc. Ale není to zdravé. A dělat tomu reklamu, jako že je to v pořádku, je přímo ďábelské." A jak už je u něj zvykem, přitvrdil svoje výroky konstatováním, že podle něj propagace obezity vede ke genocidě černé rasy.

Zpěvačka se k těmto výrokům vyjádřila na svém koncertu v Torontě minulý pátek, aniž by Westa jmenovala. "Mám pocit, že si v Americe každý bere do své zk*rvené huby moje zk*rvené jméno," řekla podrážděně s tím, že ona sama si hledí pouze svého.