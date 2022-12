Kamarádky Terezy Ramba se lekly nahoty, na focení jí zůstala jen jediná

Kromě hraní živí Terezu Ramba také prodej vlastní značky oblečení. Herečka s manželem si zakládají na udržitelnosti a etickém způsobu výroby jejich kousků, což se pochopitelně promítá nejen do kvality, ale také ceny. Nová tílka a roláky, které díky jejich jemnosti Ramba nazývá Pavučinka, chtěla veřejnosti představit na celkem odvážných snímcích.

Když nápad probírala se svými kamarádkami, zpěvačkou Ewou Farnou a herečkami Marií Doležalovou a Aňou Geislerovou, nadšeně jí přislíbily pomoc. Jenže když došlo na lámání chleba, první dvě jmenované couvly.

"Moje kámoška, nebudu jmenovat, ale byla to Marie Doležalová, poslouchala na pískovišti ódu na nejhebčí bavlnu na světě, načež vymyslela kampaň ve znamení nahoty, sebelásky, oslavy ženskýho těla. Vysnily jsme si, jak se oblíkneme jenom do Pavučinky a bude nám fuk, že nám někomu vyleze špíček a někomu strie, vysnily jsme si, jaký všechny slavný kolegyně svlíkneme, nebudu jmenovat ale třeba paní Chobot, paní Ester Geislerovou," rozepsala se Ramba na svém profilu.

"Všechny jsem je obvolala a všechny nadšeně přislíbily účast, za zvuku vzájemného ubezpečování se, jak to bude reálný-body-positivity-do gatěk-prostě. Chvíli před focením začaly holky odpadat. Někdo se styděl, někdo se necítil a někdo jel na kšeft. Až jsme zůstaly jako poslední mohykánky já a Aňa. Volala jsem Aně, že už nás není hodně. Že se holky styděj a fotit to nechtěj. Aňa řekla, že to taky fotit nechce, ale ten rolák že dostat chce," popsala na Instagramu proces vzniku fotek, kterými se svým fanouškům také hned pochlubila.