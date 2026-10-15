Smrt Antonie Zacpalové, maminky Dominiky Gottové, vyvolala nejen smutek, ale také ostrou kritiku její dcery. Dominika totiž oznámila, že na pohřeb do Česka nepřiletí. Jako důvod uvedla psychické i finanční problémy a potřebu peněz na léky. S tím se ale nehodlá smířit Jitka Vašutová, celoživotní přítelkyně zesnulé, která se proti Dominice vymezila velmi ostře. „Je mi z Dominiky špatně,“ řekla Blesku.
Kamarádka zesnulé Zacpalové tvrdě zaútočila na Dominiku. Je mi z ní špatně, říká
Dominika Gottová se po smrti maminky Antonie Zacpalové ocitla pod palbou kritiky. Zatímco sama tvrdí, že cestu do Prahy nezvládá psychicky ani finančně, celoživotní přítelkyně její matky pro její vysvětlení nemá pochopení. Jitka Vašutová navíc promluvila o penězích, které měla Antonie dceři dávat, i o tom, jak podle ní na svou matku Dominika využívala.
Vašutová byla jedním z mála lidí, kteří Antonii zůstali a mluvila s ní jen dva dny před její smrtí. Tehdy byla Antonie v nemocnici. „Volaly jsme si. Byla v nemocnici, protože jí nebylo dobře. Ptala jsem se, co s ní je? A ona, že neví, že jí dělali rozmanitá vyšetření, ale nic jí neřekli a snad ji pouští domů. To byl pátek. Z neděle na pondělí potom v domově zemřela,“ popsala poslední rozhovor s kamarádkou.
Na Dominiku má Vašutová velkou zlost. Podle jejích slov se dcera o matku nezajímala a jen z ní tahala peníze. „Je to naprosto bezcitný a rozmazlený člověk, který se zajímal jenom o peníze. Máma ji vůbec nezajímala, jenom ji ždímala,“ prohlásila. Tvrdí také, že jí Zacpalová vyprávěla o tom, že kvůli dceři zrušila své pojištění. „To mi Tonička říkala, že na Dominičino naléhání musela zrušit svoje pojištění. Dcera prý ty peníze moc potřebuje,“ uvedla Vašutová. Podle ní navíc Dominika svou matku nenavštívila dva roky.
„Máma jí dávala úplně všechno, co se jí podařilo našetřit. Nezbylo jí vůbec nic. Strašně mi jí bylo líto,“ tvrdí přítelkyně zesnulé. O to méně chápe, proč se Dominika nyní do Česka nevydá ani kvůli poslednímu rozloučení. „To je neodpustitelné! Je jí úplně jedno, co bude s mrtvou mámou. Že nemá na letenku? Proč si nepůjčí? Vždyť jde o mámu… Taková ostuda! Vlastní dítě se vykašle na mámu, která by pro ni dýchala,“ nebrala si servítky.
Vašutová se zároveň pozastavila nad tím, co se podle ní stalo s penězi, které Dominika získala po svém otci Karlu Gottovi. „A kam všechny ty peníze po tátovi dala?“ ptala se s odkazem na částku šest milionů korun, kterou Dominika od otce získala. „Koupil jim byt, chatu, auta, dával peníze. A ona si z dědictví neušetřila ani na letenku, tohle nemohu pochopit,“ dodala naštvaně.