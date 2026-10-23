Britská herečka Judi Dench prožívá stále náročnější období. Zdravotní problémy, se kterými se potýká už řadu let, výrazně pokročily a dnes jí komplikují i běžné situace. Jednadevadesátiletá držitelka Oscara v novém rozhovoru přiznala, že už nemůže hrát ve filmech ani na divadelních prknech. Kvůli zhoršujícímu se zraku navíc nedokáže číst a někdy nepozná ani člověka, který stojí přímo před ní.
Judi Dench přišla o zrak. Už nemohu hrát ani číst, přiznala hvězda bondovek
Jedna z největších hereckých legend přišla o něco, co jí celý život umožňovalo dělat to, co miluje. Judi Dench, kterou si fanoušci pamatují jako neohroženou šéfku Jamese Bonda, dnes bojuje s vážnými problémy se zrakem. V otevřené zpovědi popsala, co už kvůli nemoci nedokáže.
Herečka, kterou si diváci po celém světě pamatují mimo jiné jako šéfku tajné služby M z bondovek, trpí věkem podmíněnou makulární degenerací. Diagnózu se dozvěděla už v roce 2012, nemoc se postupně zhoršuje. Nyní její dopady popsala v rozhovoru pro pořad Today na stanici BBC Radio. „Nemůžu být na jevišti. Nemůžu už hrát v divadelní hře. Nemůžu už hrát ve filmu. Už nemůžu číst,“ svěřila se.
Potíže se neomezují jen na práci. Dench přiznala, že má problém rozpoznávat tváře, a tak se jí občas stane, že si splete cizího člověka se známým. „Přistupuji k nesprávným lidem a málem je obejmu a říkám: ‚Ach, promiňte, neuvědomila jsem si to,‘“ popsala s odzbrojující upřímností. Během rozhovoru navíc moderátorce Emmě Barnett řekla: „Vůbec nevidím váš obličej.“
Nemoc ji připravuje i o drobné radosti, které si dříve mohla užívat bez omezení. Letos v létě například nedokázala spatřit rozkvetlé zvonky, které má velmi ráda. „Říkali, že letos v létě byly zvonky naprosto úžasné. Já jsem ale neviděla ani jeden,“ přiznala. Zároveň dodala, že si stále pamatuje, jak vypadají její stromy, a část toho, co dnes nedokáže dobře rozeznat, si vybavuje ze vzpomínek.
Přesto se Judi Dench snaží se situací vyrovnat po svém a neztrácet nadhled. Když přišla řeč na stárnutí, reagovala přímočaře: „Stárnutí? Nesmysl. Není o čem mluvit.“ Sama sobě podle svých slov připomíná, že je třeba příliš se tím netrápit a pokračovat dál. „Když už nevidíte tak dobře, což já nevidím, je to úplně jiná situace. Musím se s tím smířit,“ uvedla. Přestože se její herecká kariéra kvůli nemoci zásadně omezila, její láska k umění nezmizela. V rozhovoru nadšeně mluvila například o Shakespearových sonetech, které stále miluje.