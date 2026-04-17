Rodina nesoucí jméno Decastelo je velmi rozvětvená a přinejmenším neobvyklá. Scenárista René Decastelo je dvakrát rozvedený a jeho dvě exmanželky Štěpánka a Eva mají velmi přátelské vztahy. Občas spolu dokonce vyrazí i na výlet. Tím však nadstandardní vztahy nekončí.
„Jsme ti nejlepší milenci a exmanželé," říká zamilovaná Eva Decastelo
Z bývalých partnerů znovu zamilovaní. René Decastelo a Eva Decastelo potvrdili, že se po letech dali opět dohromady – a jiskra mezi nimi rozhodně nechybí. Jejich rodinné vztahy přitom zůstávají netradičně přátelské, včetně dobrých vztahů s exmanželkou Štěpánkou.
Konec vztahu oznámili Eva a René před čtyřmi lety, oba si pak našli další partnery. Ani jednomu ale láska nevyšla a už minulý rok se začalo proslýchat, že k sobě opět našli cestu. Nyní se poprvé od té doby objevili ve společnosti jako pár. „Ano, jsme spolu. Navíc jsme ti nejlepší exmanželé a nejlepší rodiče svých dětí. Aspoň doufám, že si to ony taky myslí,“ řekla Blesku moderátorka Eva, která byla otevřená i v otázce toho, jestli jsou opět i milenci. „Ano, ti nejlepší,“ dodala s mrknutím.
Přestože jsou znovu zamilovaní, společnou domácnost ještě opětovně nesdílejí. „Renda má svůj byt a já dům, děti mezi námi pendlují,“ říká Eva. René má kromě syna a dcery, jejichž matkou je Eva, ještě nejstaršího syna se Štěpánkou. Ten před nějakou dobu rozšířil rodinu o vlastní manželku. O tom, že se oženil, se však jeho rodiče dozvěděli se zpožděním, protože ani jeden z nich nebyl na svatbu pozvaný.
„On to udělal trošku na tajňačku, ve svém soukromí. Ale prý to bylo hezké,“ svěřila se jeho maminka Štěpánka pro eXtra.cz. „Něco by o tom mohl říct jeho svědek Šimon Bilina,“ dodala s tím, že to byl právě svědek jejího syna, který rodině řekl, jak svatba probíhala. „Nebylo to v rodinném kruhu, ale bylo to v jejich kruhu. Byl to takový úzký kruh, kam jsme se my dvě nevešly, a ani otec,“ doplnily jednohlasně Štěpánka s Evou. Nikdo se však na Eliase nezlobí. „Oni se vzali narychlo, protože plánovali cestu do Norska. Takže si vzali první termín, který byl k dispozici, a vzali se sami,“ řekl René. I kdyby byl pozvaný, na obřad by to dle svých slov stejně nestihl. „My jsme byli na výletě v Římě,“ uzavřel.