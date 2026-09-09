Matěj Homola má za sebou pořádnou životní změnu. Jeho dcera Laura, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins, letos oslavila osmnácté narozeniny a vstoupila do dospělosti. A její slavný táta si začíná uvědomovat, že už pro ni není tím, kdo býval. „Moje role otce skončila,“ přiznal s nadsázkou. Zároveň ale otevřeně připouští, že v životě jeho dcery už není tolik v centru pozornosti jako dřív.
„Jsem tak trochu na okraji zájmu, moje role otce skončila.“ Matěj Homola přiznal hořký konec
Ještě nedávno byla Laura pro Matěje Homolu malou holčičkou, kterou brával na koncerty a společná dobrodružství. Dnes je dceři osmnáct a slavný muzikant si musí zvykat na novou realitu.
„Lauře je 18 let a já jsem tak trochu na okraji zájmu,“ říká frontman Wohnoutu. A přestože to může znít jako smutné přiznání, Homola ho bere poměrně realisticky. Dobře totiž ví, že přesně tím samým si kdysi prošel on sám. „Měl jsem to tehdy úplně stejně a moji rodiče pro mě byli na vedlejší koleji,“ vysvětluje pro Topky.sk. Teď tak vlastně sleduje, jak se u jeho dcery opakuje něco, co sám zažíval jako mladý.
S Laurou přitom měl vždy velmi blízký vztah. Už před lety popisoval, že spolu všechno řeší spíš jako kamarádi a nikdy neměl potřebu na ni křičet nebo ji trestat. Když byla malá, brával ji s sebou na zkoušky Wohnoutů, festivaly nebo další dobrodružství a jejich vztah se postupně proměňoval. Z malé holčičky je dnes mladá žena, která už si svůj život řídí sama.
Ještě letos přitom společně vyrazili na velkou cestu do Thajska. Homola tehdy svou dceru označil za velmi dobrého spolucestovatele a z jejich společného výletu bylo patrné, že i po jejím osamostatnění mezi nimi funguje blízké pouto. Jen už nejde o vztah, v němž táta organizuje život dítěti. Spíš o dva dospělé lidi, kteří spolu mohou vyrazit na druhý konec světa, protože chtějí být spolu.