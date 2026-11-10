Osmdesátiletá hvězda seriálu Ulice Jaroslava Obermaierová se dozvěděla diagnózu rakoviny plic přibližně před šesti týdny. Jen krátce předtím skončila v nemocnici kvůli potížím s dýcháním, kdy jí lékaři odsáli tekutinu z plic a provedli další vyšetření. Nyní ambulantně dojíždí na chemoterapie do Prahy. A zatímco ještě na konci října otevřeně přiznávala, jak moc ji léčba vyčerpává, její aktuální slova znějí výrazně optimističtěji. „Léčbu snáším dobře. Víte, po tom šoku, kdy vám řeknou, co vám je, jste ráda, že se léčíte,“ svěřila se.