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„Jsem ráda, že se léčím.“ Obermaierová po diagnóze rakoviny poprvé promluvila o naději

Jaroslava Obermaierová
Jaroslava Obermaierová
Jaroslava Obermaierová v seriálu Třicet případů majora Zemana
Jaroslava Obermaierová
Jaroslava Obermaierová
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Jaroslava Obermaierová po diagnóze rakoviny plic a náročných týdnech léčby konečně přichází s povzbudivými zprávami, chemoterapii podle svých slov snáší dobře a nejvíc ze všeho si přeje vrátit se k obyčejnému životu na milované chalupě. |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ještě před několika týdny se Jaroslava Obermaierová potýkala s velkou slabostí a vyčerpáním, nyní ale přichází s povzbudivými zprávami. Osmdesátiletá herečka, která bojuje s rakovinou plic, prozradila, jak zvládá chemoterapii a co jí v nejtěžších chvílích dodává naději. Přestože ji čeká další léčba, myslí především na návrat k obyčejnému životu a na chvíle strávené na milované chalupě.

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Osmdesátiletá hvězda seriálu Ulice Jaroslava Obermaierová se dozvěděla diagnózu rakoviny plic přibližně před šesti týdny. Jen krátce předtím skončila v nemocnici kvůli potížím s dýcháním, kdy jí lékaři odsáli tekutinu z plic a provedli další vyšetření. Nyní ambulantně dojíždí na chemoterapie do Prahy. A zatímco ještě na konci října otevřeně přiznávala, jak moc ji léčba vyčerpává, její aktuální slova znějí výrazně optimističtěji. „Léčbu snáším dobře. Víte, po tom šoku, kdy vám řeknou, co vám je, jste ráda, že se léčíte,“ svěřila se.

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Právě vědomí, že proti nemoci může bojovat, jí dodává sílu. „Mně ten pocit prospívá, to dobře cítím. Jsem moc vděčná lékařům, kteří se mně ujali. Dává mi to nějakou naději,“ pokračovala Obermaierová. Její současné přání je přitom vlastně úplně obyčejné. Chce být zase doma na své chalupě v Hulicích, na jaře vidět rozkvétat květiny pod okny a příští rok znovu vyrazit s košíkem do lesa na houby.

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Cesty do Prahy na léčbu pro ni nejsou jednoduché, a tak se po chemoterapiích co nejrychleji vrací zpátky do prostředí, kde má klid i pomoc sousedů. A to i přesto, že v Praze na Žižkově má garsonku a na Karlovo náměstí, kde se léčí, by to měla kousek. Ona ale dává přednost venkovu. „Navíc jsem přece jenom v nervech, toužím po klidu, potřebuju se vyrovnat s novými skutečnostmi. V Hulicích mám dobré sousedy, vím, že je mohu požádat kdykoli o pomoc. Jsem tam ve větší pohodě a mám tam vše,“ vysvětlila.

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Dobrou zprávou pro herečku je také to, že se jí po odsátí tekutiny z plic lépe dýchá a vrátil se jí i hlas. Ještě nedávno totiž popisovala, že ji chemoterapie sráží na kolena. „Není mi vůbec dobře, cítím se mizerně. Už ráno mám pocit, že jsem snad vypila flašku rumu. Jsem strašně slabá, všechno mě vyčerpává,“ přiznala tehdy. O to větší změnou jsou její nynější slova.

Jaroslava Obermaierová
Jaroslava Obermaierová
Jaroslava Obermaierová se synem
Jaroslava Obermaierová se synem
Zobrazit
9 fotografií

VIDEO: První příznaky rakoviny plic

Zdroj: Aha!

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