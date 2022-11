"Jsem masochistka," říká Margot Robbie. Herečka, která se nebojí jít proti proudu

Dvaatřicetiletá australská hvězda Margot Robbie se objevila na obálce nejnovějšího vydání magazínu WSJ. Ten ji totiž jmenoval inovátorkou roku v oblasti zábavy. V časopisu se dotkla několika témat, ale o jedné věci mlčela - o hlavní roli ve filmu Barbie, který právě natáčí a v kinech má být uvedený příští rok.

Jediné, co prozradila, že Barbie pro ni byla v dětství vzorem. Dvojnásobná držitelka nominace na Oscara zároveň roli Barbie přirovnala k té, kterou měla v roce 2017 v kritikou oceňovaném snímku Já, Tonya.

Robbie v něm hrála kontroverzní krasobruslařku Tonyu Hardingovou, která se ze šampionky stala vyvrhelkou poté, co byla obviněna, že naplánovala útok na svou soupeřku Nancy Kerriganovou. Právě za tuto roli Margot Robbie získala nominaci na Oscara.

A byl to právě tento film, kvůli kterému založila produkční společnost. "Nechtěla jsem čekat deset let, než mi někdo takovou práci nabídne. Musela jsem si pro ni prostě dojít. Byl to obří závazek, pustit se do něčeho takového. Ale vyplatilo se to," popisovala Margot práci na filmu po jeho premiéře.

Stejně tak vzala do vlastních rukou osud svojí milované komiksové záporačky Harley Quinn, kterou si poprvé zahrála v roce 2016 ve snímku Sebevražedný oddíl. Chtěla se jí stát znovu a dopřát jí samostatný příběh. Nakráčela tehdy do studia Warner Bros. a představila jim svůj nápad.

"Byl to docela šílený krok, přijít tam a říct: Pojďme udělat akční film o gangu nebezpečných holek - a ještě mládeži nepřístupný," prohlásila Margot po uvedení snímku Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) do kin.

Informační embargo uvalené na snímek Barbie tak vyvolává velkou zvědavost. Zvlášť když Margot Robbie razí heslo: "Vždycky můžeš zařadit vyšší rychlost." Proslýchá se, že by mělo jít o "příběh o panence, která je vyloučená ze společnosti hraček, protože není dost dokonalá, a tak se vydává na dobrodružnou cestu do skutečného světa".