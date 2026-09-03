Pozornost ale tentokrát nepřitáhla pouze jeho jízda autem. Diskuse se rozhořela i po open-air akci Elán & Kamaráti – Ukončení léta, která se uskutečnila v amfiteátru ve Východné. Přestože na koncert dorazily tisíce fanoušků, část z nich odcházela podle reakcí na sociálních sítích značně rozčarovaná.
Jožo Ráž čelí po koncertu ostrým reakcím. Padla slova o alkoholu, playbacku i přeplněném areálu
Život Joža Ráže frontmana legendární skupiny Elán, se nikdy neodehrával jen ve znamení vyprodaných koncertů a hitů, které zná několik generací. Zpěvák je známý také svými ostrými výroky, nekonvenčním vystupováním a v minulosti se nevyhnul ani několika dopravním nehodám. K dalšímu incidentu došlo před několika dny v Bratislavě, kde měl autem lehce narazit do motocyklisty.
Fanoušci začali sdílet ostrá svědectví
Ráž se nikdy nesnažil působit jako uhlazená hvězda, která si každé slovo několikrát rozmyslí. Právě naopak. V průběhu kariéry opakovaně vyvolával kontroverze svými názory na společenská i politická témata a otevřeně mluvil také o alkoholu, který byl součástí jeho rock‚n‘rollového životního stylu.
Po koncertu ve Východné se na sociálních sítích objevila videa i komentáře lidí, kteří tvrdili, že zpěvák působil, jako by byl pod vlivem alkoholu. Jedna z návštěvnic, paní Daniela, popsala svou zkušenost velmi ostře. „Vážení, to, co se tady napsalo ke koncertu ve Východné, nemá s koncertem a kulturou jako takovou nic společného. Ráž byl opilý jako prase, neuměl vystoupit z auta, po schodech ho táhli a ostatní členové totéž. Viděla jsem to v přímém přenosu půl metru ode mě,“ napsala.
Podle jejího tvrzení měl zpěvák během večera potřebovat i pomoc zdravotníků. „Velmi dobře víme, jak dokážou zdravotníci během hodiny pomocí infuze a adrenalinu postavit na nohy opilého člověka a během koncertu ho udržovat, aby nezkolaboval. Tohle byla jejich ostuda, lidé pískali a posílali vzkaz: opilý Ráž, hanba, fuj. O organizaci už ani psát nebudu, protože ti si udělali byznys pro sebe a pro ‚legendu Ráže‘,“ pokračovala rozhořčeně. Její komentář se objevil pod videem, které vyvolalo rozsáhlou diskusi a nasbíralo stovky reakcí.
Kritika mířila i na samotný výkon
Někteří návštěvníci měli výhrady také k tomu, jak koncert po pěvecké stránce vypadal. Daniela tvrdila, že velkou část vystoupení podle ní zachraňovaly doprovodné zpěvačky. „Celý koncert jel na playback a na pokyn Ráž něco zakřičel nebo zabrblal, a i to se někdy netrefil. Všechno táhly dvě zpěvačky. Pro mě legenda zemřela už dávno. Je arogantní… Koncert jsem absolvovala ze zvědavosti, ale byl to ztracený čas,“ uvedla.
Silná slova ale nebyla jedinou výhradou. Kritika se snesla také na organizaci celé akce. Podle stejné návštěvnice byl areál výrazně přeplněný. „Co se týká toho návalu… kapacita je 7 000 lidí a bylo tam přibližně 12 000. Skenovali vstupenky, tak se kamarádka jen ze zvědavosti zeptala, kolik lidí je na koncertě. Chce ještě někdo napsat komentář, že koncert byl super? Tak nemá tušení, jak má koncert vypadat,“ dodala.