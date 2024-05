Scarlett Johanssonová tvrdí, že ChatGPT neoprávněně používá napodobeninu jejího hlasu

Americká herečka Scarlett Johanssonová obvinila společnost OpenAI, že pro svůj systém ChatGPT použila hlas, který příliš připomíná ten její. Johanssonová dříve odmítla chatbotovi svůj hlas propůjčit, informovala agentura Reuters.

Johanssonová své pondělní prohlášení zveřejnila krátce poté, co společnost OpenAI oznámila, že hlas nazvaný Sky stáhne. Podle vyjádření šéfa společnosti Sama Altmana hlas chatbota patřil jiné profesionální herečce a nebyl imitací Johanssonové. "Hlas Sky není Scarlett Johanssonová, ani nikdy být neměl. Dabérku Sky jsme obsadili ještě předtím, než jsme paní Johanssonovou s nabídkou kontaktovali," napsal. "Z úcty k paní Johanssonové jsme užívání hlasu Sky pozastavili," uvedla společnost a dodala, že se herečce omlouvá za neuspokojivou komunikaci.

Altman Johanssonovou oslovil minulé září s nabídkou, zda by neměla zájem namluvit jeden z hlasů pro chatbota ChatGPT, což herečka odmítla. "O devět měsíců později si moji přátelé, rodina a celá veřejnost všimli, jak moc Sky zní jako já," uvedla. "Když jsem sama slyšela demo toho hlasu, šokovalo mě to a naštvalo. Nechtělo se mi věřit, že by pan Altman použil hlas, který se tak znepokojivě podobá tomu mému, že ani moji nejbližší přátelé si nebyli jistí, jestli to opravdu nejsem já."

Podle Johanssonové manažer OpenAI na podobnost hereččina hlasu se Sky dokonce záměrně upozornil v příspěvku na platformě X, kde napsal "ona", zřejmě s odkazem na stejnojmenný film z roku 2013, v němž si hlavní hrdina vybuduje vztah s umělou inteligencí s hlasem Johanssonové.

"Musela jsem si najmout tým právníků, který OpenAI požádal o vysvětlení, jak přesně hlas Sky vznikl," uvedla v prohlášení Johanssonová.

OpenAI minulý týden představila nový model AI - GPT4o, který chatbotovi umožňuje odpovídat v reálném čase bez přerušování. Jedná se o významný posun v oblasti realisticky znějící umělé inteligence.