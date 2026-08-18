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Jméno pro dceru mělo být radostnou zprávou. Monika Binias reagovala slovy o karmě a zvracení

Charlotte Štiková
Charlotte Štiková
Charlotte Štiková
Charlotte Štiková
Charlotte Štiková
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28 fotografií
Charlotte s manželem Martinem čekají holčičku, pro kterou už vybrali jméno, radostnou novinu ale zastínila velmi ostrá reakce její matky Moniky Binias. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Mladší sestra Ornelly Koktové Charlotte Štiková se chystá na svou životní roli. S manželem Martinem čekají prvního potomka a nyní už vědí, že se jejich rodina rozroste o holčičku. Radostnou novinku odhalili při rozkrojení dortu a rovnou prozradili i jméno, které pro dceru vybrali. Zatímco nastávající rodiče září štěstím, reakce Charlottiny matky Moniky Binias byla všechno, jen ne gratulací.

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Charlotte je už v sedmém měsíci těhotenství. Přestože ji podle jejích slov provázejí časté nevolnosti, snaží se poslední měsíce před porodem užít. Velkou oporou je jí manžel Martin, který se společně s ní na příchod prvního dítěte připravuje. Doma už také chystají pokojíček.

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Pohlaví miminka si pár nechal odhalit prostřednictvím dortu. Jakmile ho rozkrojili, bylo jasno – uvnitř se objevila barva oznamující, že čekají dceru. „Bude to holka. Já jsem šťastný,“ řekl Martin v rozhovoru pro Aplausin.cz.

Dlouhé přemýšlení podle něj nebylo potřeba ani při výběru jména. „Měli jsme hned jasno. Bude to Scarlett,“ prozradil budoucí tatínek. Holčička by měla přijít na svět v listopadu.

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Jméno Scarlett má anglický původ a bývá spojováno s výrazem pro šarlatovou či jasně červenou barvu. Budoucí rodiče tak mají několik měsíců na poslední přípravy před příchodem dcery.

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Rodinná idyla ale dostala nepříjemný dovětek poté, co se k výběru jména vyjádřila Charlottina matka Monika Binias. Její vztahy s dcerami jsou dlouhodobě komplikované a ani tentokrát se neudržela zpátky. „Když je někdo tak humusný, že dá jméno po své zemřelé sestřičce Bála bych se karmy Opravdu k poblití,“ reagovala velmi ostře.

Binias v minulosti mluvila o tom, že během života dvakrát potratila. Zda právě tato zkušenost stojí za její emotivní reakcí na jméno nenarozené vnučky, není jasné. Jisté ale je, že místo gratulace přišla slova, která další napětí v už tak komplikovaných rodinných vztazích rozhodně nezmírnila.

Charlotte Štiková
Charlotte Štiková
Charlotte Štiková
Charlotte Štiková
Zobrazit
28 fotografií

Zdroj: Instagram Moniky Binias, AplausIn

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