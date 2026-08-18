Charlotte je už v sedmém měsíci těhotenství. Přestože ji podle jejích slov provázejí časté nevolnosti, snaží se poslední měsíce před porodem užít. Velkou oporou je jí manžel Martin, který se společně s ní na příchod prvního dítěte připravuje. Doma už také chystají pokojíček.
Jméno pro dceru mělo být radostnou zprávou. Monika Binias reagovala slovy o karmě a zvracení
Mladší sestra Ornelly Koktové Charlotte Štiková se chystá na svou životní roli. S manželem Martinem čekají prvního potomka a nyní už vědí, že se jejich rodina rozroste o holčičku. Radostnou novinku odhalili při rozkrojení dortu a rovnou prozradili i jméno, které pro dceru vybrali. Zatímco nastávající rodiče září štěstím, reakce Charlottiny matky Moniky Binias byla všechno, jen ne gratulací.
Pohlaví miminka si pár nechal odhalit prostřednictvím dortu. Jakmile ho rozkrojili, bylo jasno – uvnitř se objevila barva oznamující, že čekají dceru. „Bude to holka. Já jsem šťastný,“ řekl Martin v rozhovoru pro Aplausin.cz.
Dlouhé přemýšlení podle něj nebylo potřeba ani při výběru jména. „Měli jsme hned jasno. Bude to Scarlett,“ prozradil budoucí tatínek. Holčička by měla přijít na svět v listopadu.
Jméno Scarlett má anglický původ a bývá spojováno s výrazem pro šarlatovou či jasně červenou barvu. Budoucí rodiče tak mají několik měsíců na poslední přípravy před příchodem dcery.
Rodinná idyla ale dostala nepříjemný dovětek poté, co se k výběru jména vyjádřila Charlottina matka Monika Binias. Její vztahy s dcerami jsou dlouhodobě komplikované a ani tentokrát se neudržela zpátky. „Když je někdo tak humusný, že dá jméno po své zemřelé sestřičce… Bála bych se karmy… Opravdu k poblití,“ reagovala velmi ostře.
Binias v minulosti mluvila o tom, že během života dvakrát potratila. Zda právě tato zkušenost stojí za její emotivní reakcí na jméno nenarozené vnučky, není jasné. Jisté ale je, že místo gratulace přišla slova, která další napětí v už tak komplikovaných rodinných vztazích rozhodně nezmírnila.