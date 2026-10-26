Herečka Jitka Čvančarová působí jako žena, která si jen tak něco líbit nenechá. A zdá se, že její rázná povaha dokáže některé muže pořádně znejistit. Sama přitom nechápe, čeho se vlastně bojí. V pořadu Show Jana Krause ale prozradila i jednu svou zvláštnost, která může být pro její okolí docela zábavná. Zvlášť pokud spolu vyrazí do restaurace.
Jitky Čvančarové se muži bojí. Herečka promluvila o vztazích i nečekané obsesi
U Čvančarové se vyplatí hlídat si nejen to, co člověk říká, ale možná i to, co dělá na toaletě! Herečka totiž přiznala zvláštní slabost, kvůli které v restauraci nenápadně sleduje ostatní.
„Muži občas říkali, že se mě bojí. Já vůbec nevím čeho,“ říká s úsměvem Čvančarová. Herečka si zjevně nepotřebuje za každou cenu získat přízeň okolí a po zkušenostech z minulosti už dobře ví, kde má své hranice. „Nenechám se už zmanipulovat. To už mám za sebou. Už jsem velká holka,“ prohlásila rázně.
Možná právě její pevné postoje mohou na některé muže působit trochu zastrašujícím dojmem. Čvančarová však svou povahu neprezentuje jako problém, spíš jako něco, co jí pomáhá stát si za vlastním názorem. Ostatně i její dlouholetá práce v charitativním sektoru podle ní vyžaduje odolnost a schopnost nenechat se ovlivnit. „Charita se dá dělat jen srdcově, neziskově a neovlivnitelně,“ vysvětlila.
A pak je tu ještě jedna věc, na kterou si při setkání s herečkou možná dát pozor. Čvančarová totiž přiznala, že má poněkud vyhraněný vztah k mytí rukou. „Jsem obsedantní na mytí rukou. Jsem schopná si všímat i jak si lidé myjí ruce třeba v restauraci, kdo si ještě dotírá, kdo si je nemyl. Nechávám ty lidi být, ale oči mi tam sklouznou,“ popsala s odzbrojující upřímností.
Jestli tedy někdo po návštěvě toalety v restauraci vyjde s pocitem, že ho někdo nenápadně kontroluje, možná se nemusí hned ohlížet po hygienické inspekci. Stačí, aby poblíž seděla Jitka Čvančarová. Ta sice tvrdí, že ostatní nechává na pokoji, její oči ale mají vlastní program. A muži, kteří možná přemýšlejí, jak před herečkou obstát, by měli začít pořádným umytím rukou.