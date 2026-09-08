Jitka Smutná patří mezi herečky, které jsou s nekonečným seriálem Ulice spojené už řadu let. Jako Marie Vránová si prošla řadou životních zvratů a dnes v seriálu žije po boku Jitky Smutné její seriálová partnerka Jolana, kterou hraje Miluše Šplechtová. Právě dlouhověkost projektu herečka vnímá jako zajímavou hereckou zkušenost. „Já už jsem se tady asi čtyřikrát v té Ulici proměnila. Ale je to zábavný. Zase vás to nutí o tom víc přemýšlet, co s tím uděláte, nebo jak to uděláte,“ říká.
Jitka Smutná bez příkras o lásce dvou žen. „Je to normálně součást reality“
V Ulici hraje ženu, která našla lásku u jiné ženy. Pro Jitku Smutnou přitom nejde jen o další hereckou roli. Příběh její seriálové Marie má totiž překvapivě blízko k její vlastní životní zkušenosti. Herečka zároveň prozradila, proč se raději vyhýbá internetovým diskusím a co si myslí o lidech, kteří se za anonymitou sociálních sítí nebojí říct cokoli.
Na rozdíl od klasických seriálů, kde herci znají celý příběh, u dlouhodobého projektu podle ní nikdy přesně nevědí, kam se jejich postava posune. „Já vlastně můžu hrát nějakou figuru na začátku a za nějakou dobu vypadá úplně jinak,“ vysvětluje. Sama přitom do rozhodování scenáristů příliš nezasahuje. „Nemůžeme to ovlivnit. Oni nám to řeknou,“ odpovídá s úsměvem na otázku, nakolik může svou postavu ovlivnit.
Jednu zásadní věc ale kdysi přijala. A tou bylo, že se její seriálová Marie zamiluje do ženy. A téma je pro ni o to citlivější, že má výraznou paralelu s jejím vlastním životem. Jitka Smutná totiž sama před lety veřejně promluvila o své orientaci a o tom, že se zamilovala do ženy. I proto se v příběhu Marie dokáže dobře orientovat.
Podle herečky je přitom dobře, že se podobné téma objevuje právě v seriálu, který sledují lidé napříč generacemi. „Svět mladých je daleko otevřenější než ten mých vrstevníků. Tak to taky potřebují vědět a trošku si tím lámat hlavu, jak to je. Ale ne nějak násilně. To nemá cenu někomu vnucovat,“ říká. Podstatné podle ní je především to, aby se podobné vztahy nezamlčovaly. „Je to normálně součást reality. Vždycky byla, jen dřív to byla tajená realita.“
A jak na vztah Marie a Jolany reagují diváci? Jitka tvrdí, že se s negativními reakcemi osobně téměř nesetkává. „Já jsem nikdy nečetla žádnou negativní reakci. Já si s tím nesetkávám vůbec. Lidi mě nějak přijali a přijali nás tak, jak je to napsané,“ říká. Sama se ale internetovým diskusím záměrně vyhýbá. Dobře totiž ví, jak rychle se mohou zvrhnout. „Už během dvou prvních příspěvků vím, co nastane. A pak přijde třetí příspěvek, velmi krásnej, velmi podporující, morální, buď je to žena, nebo moudrej muž. A všichni se na něj vrhnou. Takže musím říct, že to nemá žádný smysl.“
Právě anonymita na internetu jí proto není příjemná. Kdyby lidé nemohli vystupovat pod přezdívkami, podle Jitky by se mnozí rychle ukázali v pravém světle. „Zdá se mi to dobrý. To by muselo být hodně statečný a odkopali by se hned,“ říká. Sama ovšem nemá potřebu pouštět se do veřejných přestřelek s hatery. Ani trend, kdy celebrity zveřejňují nenávistné komentáře svých odpůrců, jí není blízký. „Uzdravující to není. Já bych se teda nešpinila osobně. Nemám potřebu odpovídat.“
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