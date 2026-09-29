Jitka Nováčková se ocitla v nemocnici kvůli zdravotnímu problému, o kterém nechtěla předem říct ani své rodině. Ne proto, že by před nimi něco tajila, ale protože věděla, že samotná informace o návštěvě IKEMu může znít mnohem hůř, než jaká byla realita. Nováčkovou totiž čekala operace srdce. „Protože důvod hospitalizace zní hrůzostrašně, radši jsem ho vysvětlila ve vlogu. I rodině jsem dala vědět až pár dní před. Přeci jen: ‚Jedu do IKEMu‘ může vyděsit,“ vysvětlila někdejší Česká Miss z roku 2011 na svých sociálních sítích.
Jitka Nováčková měla díru v srdci. Lékaři se báli možných komplikací
„Mám díru v srdci.“ Tak by Jitka Nováčková jednoduše popsala zdravotní problém, kvůli kterému skončila v IKEMu. Přestože jde o stav, který má podle jejích slov zhruba čtvrtina lidí, u ní se objevily další komplikace, a lékaři proto doporučili zákrok. Rodině o něm navíc řekla až na poslední chvíli.
Jitka podstoupila zákrok kvůli otevřenému oválnému okénku v srdci. Jak sama vysvětlila, tento stav není nijak výjimečný a má ho přibližně čtvrtina lidí. Většina z nich přitom žádné potíže nemá. U Jitky se ale objevily další okolnosti, kvůli kterým se lékaři rozhodli zasáhnout. „To, co mám já, má jedna čtvrtina obyvatel. Jako prostě lidí obecně. U jedné čtvrtiny všech lidí se to prostě neuzavře a nemá s tím nikdo žádný problém. Nicméně já jsem tam nějaký problém měla, nastaly nějaké další situace, které už potřebovaly zásah,“ popsala.
Lékaři se proto rozhodli otvor uzavřít, aby předešli případným komplikacím. Sama Nováčková přitom otevřeně zmínila i obavu z vážnějších následků. „Takže jsme si říkali: Hele, tak pro sichr to prostě zavřeme, než aby se mi něco stalo. Prostě abych neměla nějaký infarkt nebo něco takového,“ řekla.
Překvapivě ale samotný pobyt v nemocnici nepopisuje jako traumatický zážitek. Nováčkové dokonce nevadilo, že pokoj sdílela s několika šedesátnicemi. Naopak si jejich společnost pochvalovala a z hospitalizace se podle svých slov stal téměř společenský zážitek. „Je to úplně jiný zážitek z nemocnice, než kdybych tam dřepěla sama. Jsou fantastické, smějeme se, jíme společně, je to boží,“ popsala s úsměvem.
A právě generační rozdíl mezi ní a ostatními pacientkami ji během pobytu bavil nejvíc. „Ještě mě baví ten generační střet, je skvělé, jak jsme každá trochu jiná,“ dodala Jitka, která tak i přes nepříjemný důvod své hospitalizace našla v nemocnici něco, co rozhodně nečekala.
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Zdroj: Instagram Jitky Nováčkové