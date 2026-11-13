Přeskočit na obsah
13. 11. Tibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Jitka Boho znovu zamilovaná. Po Langmajerovi má po boku dalšího herce, vztah potvrdili na sítích

Jitka Boho
Jitka Boho
Jitka Boho
Jitka Boho
Jitka Boho
Zobrazit
5 fotografií
Jitka Boho neměla štěstí na muže. Lásce ale další šanci. |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Jitka Boho má novou lásku. A znovu sáhla po herci, se kterým si vyrazila do přírody. Miroslav Hrabě zveřejnil společné fotografie z výletu a zpěvačka přidala slova, která nenechávají příliš prostoru pro pochybnosti. Přitom ještě nedávno tvrdila, že tentokrát chce své soukromí pečlivě střežit a nic neuspěchat.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Jitka Boho dlouho sama nezůstala. Po bouřlivém vztahovém období má znovu důvod k úsměvu. Jejím novým partnerem má být herec Miroslav Hrabě, který na sociálních sítích zveřejnil společné fotografie. Popiskem nenechali nikoho na pochybách, že tady nešlo o kamarádský výlet.

„Viděli jsme pár krásných výhledů, zdolali několik vrcholů, ochutnali výborné jídlo i víno a vlastně zjistili, že je nám takhle spolu hezky,“ napsala Jitka na Instagramu. Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat gratulace a komentáře, že jí lidé novou lásku přejí. Hrabě je přitom dalším hercem, který vstoupil do jejího života. Předchozí vztah s Lukášem Langmajerem se zrodil při společném účinkování v muzikálu Mýdlový princ. Dvojice dokonce začala plánovat společnou budoucnost a sestěhovala se, jenže už letos v únoru oznámila rozchod. Jitka jako důvod uvedla rozdílné představy o společném soužití.

Reklama
Reklama

Po této zkušenosti přitom zpěvačka mluvila o tom, že si chce dát na čas. V zářijovém rozhovoru pro Blesk přiznala, že na lásku nezanevřela. „Vůbec ne. Pořád v ni věřím. Jen jsem dneska mnohem opatrnější a zjistila jsem, že ne všechno ze svého osobního života potřebuju sdílet. Dřív jsem byla v tomhle otevřenější, ale dnes mám potřebu si některé věci nechat pro sebe a dát jim čas,“ svěřila se. Dokonce dodala, že už nechce veřejně rozebírat, koho potkává, zejména v začátcích vztahu.

Související

Že se ale novému citu nebrání, naznačila už před pár dny. V rozhovoru začátkem listopadu se rozpovídala o lásce a přiznala, že její někdejší pochybnosti byly podle ní pěknou hloupostí. „Láska je krásná. I když jsem si v určitý čas říkala, že nevím, jestli chci do vztahu jít, tak to byla pěkná blbost. Čas je krátký a myslím si, že ta láska je to nejkrásnější, co může být. I když se někdy nepodaří, tak si myslím, že je určitě špatně ty cesty a srdce uzavřít,“ řekla. 

VIDEO: V tomhle světě nemůžete všem říkat pravdu do očí, protože by se vám to nemuselo vyplatit, tvrdí herec Jiří Langmajer.

Zdroj: Instagram Jitky Boho, Blesk, Super

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama