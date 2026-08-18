Milostný život herečky a zpěvačky Jitky Boho byl dlouhou dobu velmi probíraným tématem. To, když tvořila pár s hereckým kolegou Lukášem Langmajrem. Oba dva tehdy opustili své partnery, aby mohli být spolu. Láska jim ale vydržela jen pár měsíců. Od té doby je Jitka oficiálně sama, i když přiznává, že muži o ni zájem mají. Jak to tedy v současnosti má s milostným životem?
Jitka Boho naznačila, jak to má s novou láskou. Po posledním vztahu už nechce nic uspěchat
O jejím milostném životě se v posledních letech hodně mluvilo, teď ale Jitka Boho naznačila, jak to má s láskou do budoucna. Po zkušenosti, která ji pořádně zasáhla, už nechce nic uspěchat. A pokud se v jejím životě objeví někdo nový, čeká ho pořádně dlouhé seznamování.
„Nežiju jako jeptiška, vždyť je mi teprve třicet čtyři let, ale vážným vztahům se bráním. Ono mě to samo do nich nepustí. Vnímám, že zamilovat se teď bude pro mě těžké. Strašně jsem se spálila. Asi to tak mělo být, do každého vztahu jsem šla vždycky naplno. Ale neřekla bych, že v tom posledním jsem já byla ta rychlejší, hodně jsem mu ale obětovala a citově se vydala bez rezervy, tak mě to popálilo,“ přiznává Jitka, že poslední vztah v ní zanechal hluboké rány.
Přesto však trvá na tom, že touto zkušeností měla projít. Už z toho důvodu, že jí to pomohlo rázně ukončit předchozí vztah, ve kterém nebyla spokojená. Už dříve ale naznačila, že nebýt Langmajera, v nešťastném soužití by určitě ještě nějakou dobu pokračovala.
Na nezájem mužů si rozhodně nemůže stěžovat, na rovinu ale říká, že to pro ni není jednoduché, zejména pokud jde o nabídky na sociálních sítích. „Mám problém seznamovat se s někým, kdo mi napíše přes Instagram. Strašně se toho bojím, protože nevím, kdo na té druhé straně je. Můžu se podívat na fotky, ale ty o tom člověku nic nevypovídají. A když si někam vyjdu, vnímám zkoumavé pohledy lidí, což mi vadí,“ říká Boho.
Už teď ale ví, že až se objeví někdo další, bude svou lásku držet pod pokličkou. „Chci mít čas se s tím člověkem, který mi jednou vstoupí do života, poznávat. Klidně rok nebo dva. Nechci hned po pár měsících říkat, že mám vztah. Takhle k tomu přistupuji, ale v tom seznamování je to náročnější,“ zamyslela se v rozhovoru pro iDnes s tím, že většina mužů, které potkává je z uměleckého prostředí, kde se také cítí nejlépe.
„Na druhé straně si říkám, jestli není lepší varianta mít někoho mimo branži. Ale Tomáš, tatínek mého Tadeáška, byl odjinud (Tomáš Hřebík je politik, pozn. red.) a naráželi jsme na to, že ho moje práce vůbec nezajímala, nepodporoval mě v ní. A to je taky důležité, fandit si navzájem. Každá mince má dvě strany, nikde to není dokonalé, ale my jsme neměli ani společné zájmy. Nikde žádný průsečík. Jenom toho Tedíka, což je pro budoucnost vztahu strašně málo,“ dodala realisticky.