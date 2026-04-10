Herečku Jiřinu Bohdalovou zasáhla jen několik dní před jejími 95. narozeninami bolestná zpráva. Zemřela její mladší sestra Jaroslava Henzelová, která po emigraci v roce 1968 žila ve Švédsku. Podle dostupných informací se legendární herečka o úmrtí dozvěděla ve čtvrtek a od té chvíle zrušila svůj pracovní program, aby zůstala v soukromí.
Jiřinu Bohdalovou zasáhla bolestná zpráva: Krátce před 95. narozeninami jí zemřela milovaná sestra
Smutnou novinu potvrdil i dlouholetý přítel Bohdalové Petr Salava. „V pátek měla přijít na řadu speciální Humoriáda, poprvé s Jiřinou Bohdalovou. Protože Jiřinka ztratila ve čtvrtek svojí milovanou sestru Jarušku, nebyla schopná dostát svému slibu a do studia Českého rozhlasu v Karlíně přijít,“ napsal Salava na Facebooku.
Podle informací z okolí herečky jsou jí v těchto chvílích nablízku vnuci. Její dcera Simona Stašová měla totiž pracovní povinnosti mimo Prahu, ve čtvrtek hrála v Mnichově Hradišti a v pátek hostuje s představením Cena za něžnost ve Vamberku.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bohdalová znovu neuspěla. Ústavní soud rozhodl, že zabavený obraz Filly jí zatím nevrátí
Zda Jiřina Bohdalová v příštích dnech vůbec najde sílu slavit své narozeniny, zatím není jasné. Dá se ale předpokládat, že se bude chtít se svou sestrou rozloučit. Otázkou zůstává, zda jí lékaři doporučí cestu do Švédska, kde Jaroslava Henzelová po odchodu z Československa dlouhá léta žila.
Naposledy se sestry viděly loni na jaře, kdy Jaroslava přijela do Prahy na oslavu 94. narozenin své slavné sestry. Už tehdy bylo patrné, že se jí hůře chodí, přesto si podle svědků zachovávala jiskru a energii. Letošních oslav pětadevadesátin Jiřiny Bohdalové se už bohužel nedožila.