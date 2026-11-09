Jiřina Bohdalová má dar, který jí možná pomáhá zvládat i těžké životní chvíle. Nikdy podle své dcery Simony Stašové nepřijímá definitivně, že něco nejde nebo že je něco navždy ztracené. Právě díky tomu si dokáže udržet optimismus a veselost, které jsou pro ni tak typické. „Udržuje veselost v rodině. Nikdy neuzavře něco, že to nejde,“ popsala Simona, jak její maminka přistupuje k životu.
Jiřina Bohdalová si odmítá připustit bolestnou ztrátu. Dcera Simona prozradila její zvláštní přístup
Smrt blízkého člověka je rána, se kterou se každý vyrovnává jinak. Jiřina Bohdalová si ale našla vlastní způsob, jak se s bolestnou ztrátou sestry Jarušky popasovat. Její dcera Simona Stašová nyní prozradila, čemu slavná herečka dodnes odmítá uvěřit.
Jako příklad uvedla i bolestnou ztrátu Jiřininy sestry Jarušky. Herečka se s jejím odchodem podle dcery vyrovnala po svém. „Máma to natolik nepřijala, že říká – pro mě je Jaruška pořád ve Švédsku. Prostě teď si zrovna nevoláme, ale ona je pořád ve Švédsku,“ prozradila Stašová. Přiznala, že jí tento přístup připadá skvělý. „Je to hrozně životaschopný a jediná možnost, jak se nezbláznit,“ dodala.
S maminkou si dnes hodně povídá a snaží se využít každou příležitost, aby se jí zeptala na všechno, co ji zajímá. Stejně to ostatně dělala i se svým tatínkem, fyzikem Břetislavem Stašem, který zemřel před téměř pěti lety. „Já jsem se svého tatínka stačila zeptat na všechno. A já to teď dělám s mámou. Abych si jednou neřekla, že bych se na něco chtěla zeptat a ona už tu nebude,“ vysvětlila. Jejich společná setkání přitom rozhodně nejsou žádné krátké návštěvy. „Dáme si panáka, máma vaří. Vždycky tam přijdu na pět minut a zůstanu čtyři hodiny,“ směje se Simona.
A co její slavné mamince udělá největší radost? Podle dcery to nejsou žádné velké dárky ani okázalá gesta. Nejdůležitější je pro ni pocit, že ji ostatní potřebují. „Nejvíc jí udělá radost, když jí člověk dá najevo, že ji potřebuje, že je potřebná,“ prozradila Stašová. A také publikum. Dle Stašové maminka říká, že jí její fanoušci doslova drží při životě.
VIDEO: Simona Stašová o mamince Jiřině Bohdalové
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