Je to necelý týden, co herečku Jiřinu Bohdalovou zdrtila zpráva o smrti její o dvanáct let mladší sestry Jaroslavy Henzelové. Ta dlouhodobě bojovala se slabým srdcem a nakonec ji o život připravil infarkt. K tomu zřejmě přispěl i velký smutek po ztrátě jednoho z jejích synů. A potíže se srdcem má i sama Bohdalová, kterou tak raději v tomto náročném období prohlédl její dvorní lékař, kardiolog Petr Neužil.
Jiřina Bohdalová po zprávě o sestřině smrti zrušila program a je v péči lékařů
Místo toho, aby herečka Jiřina Bohdalová plánovala svou oslavu narozenin, přemýšlí nad posledním rozloučením s milovanou sestrou. Situace je pro ni tak náročná, že dokonce vyhledala lékařskou pomoc.
A i když je oblíbená herečka zničená a zrušila svůj nejbližší pracovní program, Neužil má pro její blízké i fanoušky dobrou zprávu. „Za nás je v pořádku,“ uklidnil všechny, kdo se o téměř pětadevadesátiletou Bohdalovou báli. Ona sama se ale dobře rozhodně necítí. „Je mi hrozně,“ netají svůj smutek Bohdalová, kterou kontaktoval deník Blesk. Stranou šly momentálně nejen pracovní povinnosti, kdy minulý týden v pátek zrušila své vystoupení v Českém rozhlase, ale také přípravy oslavy jejích blížících se půlkulatin.
Místo toho se v myšlenkách jistě zaobírá sestřiným pohřbem, kterého se ale nejspíš nezúčastní. Poslední rozloučení proběhne ve Švédsku, kde Henzelová žila desítky let poté, co v roce 1968 s rodinou emigrovala. Pohřby, tak jak je známe u nás, nejsou v této severské zemi příliš obvyklé. Daleko častější je kremace a následné setkání blízkých nad urnou. A tak to s největší pravděpodobností proběhne i v tomto případě.
Zda a v jaké podobě se uskuteční plánovaná oslava hereččina jubilea, se zatím neví. Bohdalová se těšila, že i tentokrát na oslavě nebude chybět její mladší sestra, která právě v tomto ročním období do Česka jezdívala. Většinou pak nevynechala ani pobyt v poděbradských lázních, které se specializují právě na srdeční onemocnění.