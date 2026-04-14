Reklama
Reklama
Reklama

Jiřina Bohdalová po zprávě o sestřině smrti zrušila program a je v péči lékařů

Jiřina Bohdalová
Jiřina BohdalováFoto: GWUZD PAVEL
Jiřina Bohdalová
Jiřina BohdalováFoto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Místo toho, aby herečka Jiřina Bohdalová plánovala svou oslavu narozenin, přemýšlí nad posledním rozloučením s milovanou sestrou. Situace je pro ni tak náročná, že dokonce vyhledala lékařskou pomoc.

Reklama

Je to necelý týden, co herečku Jiřinu Bohdalovou zdrtila zpráva o smrti její o dvanáct let mladší sestry Jaroslavy Henzelové. Ta dlouhodobě bojovala se slabým srdcem a nakonec ji o život připravil infarkt. K tomu zřejmě přispěl i velký smutek po ztrátě jednoho z jejích synů. A potíže se srdcem má i sama Bohdalová, kterou tak raději v tomto náročném období prohlédl její dvorní lékař, kardiolog Petr Neužil. 

Jiřina Bohdalová
Jiřina Bohdalová

Jiřinu Bohdalovou zasáhla bolestná zpráva: Krátce před 95. narozeninami jí zemřela milovaná sestra

A i když je oblíbená herečka zničená a zrušila svůj nejbližší pracovní program, Neužil má pro její blízké i fanoušky dobrou zprávu. Za nás je v pořádku, uklidnil všechny, kdo se o téměř pětadevadesátiletou Bohdalovou báli. Ona sama se ale dobře rozhodně necítí. „Je mi hrozně,“ netají svůj smutek Bohdalová, kterou kontaktoval deník Blesk. Stranou šly momentálně nejen pracovní povinnosti, kdy minulý týden v pátek zrušila své vystoupení v Českém rozhlase, ale také přípravy oslavy jejích blížících se půlkulatin. 

MOHLO  BY VÁS ZAJÍMAT: Bohdalová znovu neuspěla. Ústavní soud rozhodl, že zabavený obraz Filly jí zatím nevrátí

Místo toho se v myšlenkách jistě zaobírá sestřiným pohřbem, kterého se ale nejspíš nezúčastní. Poslední rozloučení proběhne ve Švédsku, kde Henzelová žila desítky let poté, co v roce 1968 s rodinou emigrovala. Pohřby, tak jak je známe u nás, nejsou v této severské zemi příliš obvyklé. Daleko častější je kremace a následné setkání blízkých nad urnou. A tak to s největší pravděpodobností proběhne i v tomto případě. 

Reklama

Zda a v jaké podobě se uskuteční plánovaná oslava hereččina jubilea, se zatím neví. Bohdalová se těšila, že i tentokrát na oslavě nebude chybět její mladší sestra, která právě v tomto ročním období do Česka jezdívala. Většinou pak nevynechala ani pobyt v poděbradských lázních, které se specializují právě na srdeční onemocnění. 

VIDEO: Brodská: To, že mě rodiče odložili k někomu jinému, můj vztah s mámou poznamenalo

Z profesní stránky, když jsem zjistila, kolik filmů za ten rok natočila, pro to mám pochopení. Ale na našem vztahu se to podepsalo, říká herečka. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Blesk

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama