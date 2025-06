Jiřina Bohdalová po operaci srdce: „Všechno dobrý, no a zejtra jdu domů"

Herecká legenda se po operaci srdce, kterou podstoupila moderní a šetrnou metodou zvanou katetrizace, sama ozvala fanouškům i médiím. „Všechno dobrý, no a zejtra jdu domů,“ řekla v telefonickém rozhovoru pro televizi Prima. A když měla vyjádřit své aktuální pocity, použila slova, která mohou pronést jen ti, kdo si zachovali nadhled i v těžkých chvílích: „Je to dobrý teď. Tamto by bylo na ho**o život.“