Jiřina Bohdalová patří k osobnostem, které české publikum provázejí už několik generací. Obrovská popularita jí přinesla nejen přízeň diváků, ale také zkušenost s lidmi, u nichž nemusí být vždy snadné rozpoznat upřímné úmysly. Na otázku, jak poznává, kdo ji má skutečně rád a kdo se chce jen přiživit na její slávě, však překvapivě nepřišla s žádným osvědčeným receptem.
Jiřina Bohdalová otevřeně o mužích a životní lásce. Jedno jméno má v jejím srdci zvláštní místo
Jiřina Bohdalová prožila život plný obdivu, úspěchů, ale také osobních zklamání. Přesto ani po všech zkušenostech neztratila víru v lásku. V rozhovoru promluvila o tom, zda dokáže poznat skutečné přátele, co ji život naučil o mužích a kterou velkou lásku by si chtěla prožít znovu. Její odpovědi připomněly složitý vztah s hercem Radoslavem Brzobohatým, jehož kdysi označila za svou životní lásku.
„No, to je těžká otázka. Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Ale každej má svůj takový, já to můžu říkat, čuch,“ zamyslela se herečka a připustila, že ani životní zkušenosti nejsou zárukou správného úsudku. „Myslím, že se to dá rozpoznat, ale ne vždycky.“
Podobně zdrženlivá byla i při úvahách, zda by si dnes, s odstupem desetiletí, zvolila stejnou životní cestu. Podle Bohdalové totiž o lidském osudu nerozhodují pouze osobní přání, ale také okolnosti a lidé, které člověk potkává. „To člověk neví, to podle situace,“ odpověděla a připomněla, že mnohé životní události jednoduše nemáme ve svých rukou.
O mužích se prý nenaučila vůbec nic. A je za to ráda
Když se řeč stočila k partnerským vztahům, ukázala Bohdalová svůj typický smysl pro humor. Na otázku, zda ženy napříč generacemi opakují stejné chyby, upozornila, že každý člověk prožívá zamilovanost jinak. „Jeden s rozumem, druhý jako teď vše. To je těžký říct. Lidi budou naštěstí, doufejme, pořád jenom lidi. Se všema ctnostma i nectnostma,“ poznamenala.
Ještě stručnější odpověď si nechala na otázku, zda se během života něco naučila o mužích. „Ne,“ prohlásila bez váhání. A hned dodala: „A naštěstí ne, protože to by se člověk nezamiloval.“ Za jejími slovy se přitom skrývá životní zkušenost ženy, která poznala nejen velkou lásku, ale také bolestivý rozchod. Přesto se zdá, že si nechce nechat vzít schopnost zamilovat se bez předem připravených soudů a očekávání.
Brzobohatý byl její osudovou láskou. Rozchod ji hluboce zasáhl
V osobním životě Jiřiny Bohdalové zaujímá mimořádné místo herec Radoslav Brzobohatý. Poznali se v šedesátých letech při natáčení filmu Hvězda zvaná Pelyněk a postupně se z nich stal jeden z nejslavnějších párů československého filmu. Společně si zahráli například v dramatu Ucho a v roce 1970 se vzali.
Jejich vztah však neměl šťastný konec. Po dvanácti letech manželství následoval rozvod, když se Brzobohatý zamiloval do slovenské herečky Hany Gregorové. Pro Bohdalovou to byla mimořádně bolestivá zkušenost a někdejší manželé se poté dlouhá léta téměř nestýkali.
O tom, jak hluboké city k Brzobohatému chovala, přitom sama v minulosti několikrát promluvila. V jednom ze starších rozhovorů ho bez zaváhání označila za svou skutečnou životní lásku, přestože její první manželství s Břetislavem Stašem, otcem dcery Simony, rovněž začínalo zamilovaností.
Teprve po mnoha letech se někdejší partneři znovu setkali před kamerou. Spojil je film Vrásky z lásky, který měl premiéru v roce 2012. Pro Bohdalovou nebylo rozhodnutí přijmout společnou roli jednoduché, protože staré vzpomínky a emoce byly stále silné. Nakonec však oba natáčení zvládli a jejich poslední společný film se stal symbolickým uzavřením jedné životní kapitoly. Brzobohatý zemřel v září téhož roku, pouhý den před svými osmdesátými narozeninami.
Kterou lásku by si prožila znovu? Odpověď nepotřebovala dlouhé přemýšlení
Právě v souvislosti s tímto příběhem získává zvláštní význam závěr nynějšího rozhovoru. Když Bohdalová dostala otázku, kterou ze svých velkých lásek by si vybrala, kdyby mohla některou znovu prožít, odpověděla téměř samozřejmě. „A to vy všichni víte. No samozřejmě, že by to bylo,“ reagovala.
Konkrétní jméno sice nevyslovila, vzhledem k jejím dřívějším vyjádřením se však nabízí právě Radoslav Brzobohatý. Herečka o něm ostatně po jeho smrti mluvila jako o jednom z nejdůležitějších mužů svého života. Ani při následné otázce, zda by na takovém vztahu něco změnila, se nepouštěla do dlouhého rozebírání minulosti. „Dost těžko. Ne, ne,“ odpověděla.