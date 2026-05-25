Když Tomio Okamura dorazil do Divadla Hybernia na oslavu 95. narozenin Jiřiny Bohdalové, naznačil, že se s herečkou letos několikrát spojil kvůli osobní prosbě. Tehdy ale neřekl, o co přesně šlo. Mluvil jen o tom, že ho Bohdalová požádala o pomoc v určité záležitosti a že ji kvůli tomu navštívil i doma.
Jiřina Bohdalová doma přijala Tomia Okamuru. Teď prozradila, proč za ní šéf Sněmovny přišel
Jiřina Bohdalová promluvila o schůzce s Tomiem Okamurou, kterou šéf Sněmovny naznačil při příchodu na oslavu jejích 95. narozenin. Herečka nyní potvrdila, že se týkala dlouholetého sporu kolem údajného obrazu Emila Filly, který si koupila za 1,5 milionu korun a který je dodnes v soudní úschově.
Sama Jiřina Bohdalová nejprve jeho slova nijak nerozváděla. Nyní ale potvrdila, že ke schůzce skutečně došlo, a naznačila i její důvod. „Sešla jsem se s ním kvůli tomu obrazu. Uvidíme, co se bude dít dál,“ uvedla herečka, aniž by přidala další podrobnosti.
Podle všeho tak měla na mysli dlouholetý spor kolem údajného obrazu Emila Filly, který si před lety pořídila za 1,5 milionu korun. Později se však ukázalo, že nejde o pravé dílo, ale o padělek. Obraz je dodnes součástí trestního řízení s obchodníky s uměním a zůstává v soudní úschově.
Bohdalová se kvůli tomu obrátila i na Ústavní soud, u kterého si stěžovala na zajištění obrazu i na délku celého řízení. Podle herečky se případ táhne už více než deset let a svůj podíl na tom má mít i Krajský soud v Praze. Ten podle ní nedokázal vypracovat písemné znění rozsudku ani deset měsíců poté, co rozhodl.
Státní zástupce ale argumentoval tím, že jde o mimořádně rozsáhlý a složitý případ. Řízení podle něj prodlužuje také množství opravných prostředků, které podávají obžalovaní.
Ústavní soud nakonec stížnosti Jiřiny Bohdalové nevyhověl. Podle jeho závěru má další zadržování obrazu své opodstatnění, protože může dál sloužit jako důležitý důkaz v trestní věci. „Nevrácení obrazu nadále významně slouží k zájmu společnosti (i jednotlivců) na odhalení a potírání závažné kriminality,“ stojí v usnesení soudu.