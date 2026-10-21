Desítky let spolu měli velmi špatné vztahy a herec se netajil tím, že se synem nechce nic mít. Přesto Jakub dorazil na poslední rozloučení s otcem do Národního divadla. Na pohřbu Jiřího Štěpničky seděl mezi nejbližšími pozůstalými a po obřadu se s rodinou vydal také na smuteční hostinu. K usmíření před hercovou smrtí ale nedošlo.
Jiří Štěpnička syna nenáviděl, Jakub přesto přišel na pohřeb. Seděl mezi nejbližšími
Jiří Štěpnička o něm mluvil tvrdě a možnost usmíření ještě krátce před smrtí odmítal. Přesto jeho syn Jakub dorazil na poslední rozloučení do Národního divadla a usedl mezi nejbližší pozůstalé.
Desítky let spolu měli velmi špatné vztahy a herec se netajil tím, že se synem nechce nic mít. Přesto Jakub dorazil na poslední rozloučení s otcem do Národního divadla. Na pohřbu Jiřího Štěpničky seděl mezi nejbližšími pozůstalými a po obřadu se s rodinou vydal také na smuteční hostinu. K usmíření před hercovou smrtí ale nedošlo.
Jakubova účast přitom nebyla samozřejmostí. Ještě několik měsíců před smrtí otec možnost smíření rázně odmítal. O jejich vztahu mluvil otevřeně a bez příkras. „Syn je doktor. My se spolu nenávidíme!“ prohlásil v minulosti. Jindy své pocity shrnul slovy: „Prostě se vzájemně nesnášíme.“ Ačkoli se snažil vysvětlovat jejich rozkol i tím, že jsou oba ve znamení Berana, jejich spory mnohem hlubší kořeny.
Jedním z důvodů konfliktu měl být pražský byt, který Jakub zdědil po dědečkovi z matčiny strany, malíři Josefu Říhovi. Štěpnička měl za to, že syn s dědictvím nenaložil dobře, do podrobností se ale pouštět nechtěl. Vztah nenapravil ani fakt, že se Jakub před několika lety postaral o těžce nemocnou maminku Janu. Štěpnička ani tehdy svůj postoj k synovi nezměnil.
To ale neznamená, že mu byl Jakub úplně lhostejný. Když se syn v březnu 2008 pokusil o sebevraždu a skončil v psychiatrické léčebně v Bohnicích, jeho stav otce hluboce zasáhl. Podle lidí z hercova okolí se tehdy o Jakuba velmi bál a jeho zoufalý čin si dokonce kladl za vinu. Přesto mezi nimi zůstala propast, kterou se jim už nepodařilo překonat.
Na pohřbu v Národním divadle usedl Jakub ve druhé řadě vedle sestry Judity, jejího manžela a dětí. Po skončení obřadu se, podle Blesku, připojil k rodině a nejbližším přátelům na smuteční hostině na pražském Žofíně. Zda se přišel s otcem v duchu rozloučit, nebo zda mezi nimi v posledních chvílích přece jen došlo k nějakému posunu, není známo. Jisté je jen to, že Jakub na posledním sbohem chybět nechtěl.