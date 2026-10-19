O rodinnou vilu na Zbraslavi bojoval Jiří Štěpnička dlouhých patnáct let. Dům, který si jeho maminka, slavná herečka Jiřina Štěpničková, pořídila za peníze vydělané herectvím, jí komunistický režim zabavil po neúspěšném pokusu o emigraci. Její syn se po revoluci snažil majetek získat zpět, obrátil se dokonce na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Nakonec ale neuspěl.
Jiří Štěpnička přišel o vilu za miliony. O rodinný majetek marně bojoval 15 let
Patnáct let doufal, že se domůže spravedlnosti. Jiří Štěpnička se pustil do vyčerpávajícího boje o vilu na Zbraslavi, kterou komunistický režim zabavil jeho mamince Jiřině Štěpničkové. Jenže ani soudní tahanice, ani cesta do Štrasburku mu rodinný majetek nevrátily. Křivda, která poznamenala jeho rodinu, tak zůstala nenapravená.
Prvorepublikovou vilu si Jiřina Štěpničková pořídila v době, kdy patřila k největším filmovým hvězdám. Její syn v ní prožil část raného dětství. Všechno se změnilo v říjnu 1951, kdy se herečka pokusila se čtyřletým Jiříkem uprchnout za hranice. Útěk byl podle historických svědectví připravenou pastí Státní bezpečnosti. Herečku zatkli a v roce 1952 odsoudili k patnácti letům vězení. Majetek jí propadl, včetně domu na Zbraslavi a jeho vybavení.
„Moje matka byla odsouzena k patnácti letům odnětí svobody a zároveň jí propadl veškerý movitý i nemovitý majetek, včetně té vily,“ napsal Jiří Štěpnička ve své vzpomínkové knize. Jak později pro Blesk připomněl jeho bratr, malíř Jan Samec, noví obyvatelé se do domu nastěhovali ještě v době, kdy byla herečka teprve ve vazbě a o jejím rozsudku nebylo rozhodnuto.
Po roce 1989 se herec pustil do boje o navrácení rodinného majetku. V roce 2003 navíc vyslovil podezření, že lidé, kteří ve vile později bydleli, mohli mít něco společného s likvidací majetku jeho matky. „Já to bohužel nemůžu dokázat, ale na protokolech, kde se jedná o likvidaci movitého majetku, se objevuje stejné jméno jako těch lidí, kteří dnes ve vile bydlí,“ řekl tehdy Blesku.
Soudní spory se protahovaly a podle Jana Samce se opakovaně začínalo znovu, mimo jiné kvůli změnám soudkyň. Jiří Štěpnička nakonec zamířil až do Štrasburku, ani tam však neuspěl. „Štrasburk byl velice finančně náročný a zdlouhavý, vše se muselo nechávat překládat do francouzštiny. Taky zaznělo, že kdyby mu to vrátili, vznikla by další nespravedlnost. Nakonec to Jirka raději po patnácti letech vzdal,“ vzpomínal hercův bratr.
Vilu, jejíž hodnota dnes podle odhadů dosahuje desítek milionů korun, Štěpnička zpět nezískal. Zůstala mu tak bolestná připomínka toho, jak zásah komunistického režimu poznamenal život jeho maminky i celé rodiny. Jednu symbolickou stopu po herečce ale Zbraslav přece jen uchovala – jednu z tamních ulic pojmenovali právě po Jiřině Štěpničkové.