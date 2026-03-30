Jiří Macháček patří k hercům, které si diváci spojují s řadou výrazných rolí. Jednou z těch nejikoničtějších zůstává postava Jakuba z filmu Samotáři, která se už dávno zapsala mezi kultovní. V posledních letech se ale na obrazovkách a filmovém plátně objevuje jen minimálně. Jak sám nyní přiznal, od natáčení si dal dlouhou pauzu a nic nenasvědčuje tomu, že by se měl brzy vrátit.
Jiří Macháček už tři roky netočí. Promluvil o rodičích, tlaku i důvodu, proč ztratil chuť hrát
Patřil k nejvýraznějším tvářím českého filmu, teď ale Jiří Macháček otevřeně přiznal, že už několik let nestál před kamerou. Ve Všechnopárty promluvil nejen o tom, proč herectví ustoupilo do pozadí, ale i o silném osobním důvodu, který změnil jeho pohled na vlastní kariéru.
Ve Všechnopárty u Karla Šípa Macháček otevřeně promluvil o tom, že před kamerou nestál už velmi dlouho. „V červnu to budou tři roky, co jsem nestál před kamerou,“ přiznal Macháček. Podle svých slov za tím není jen náhoda nebo nedostatek času, ale i vnitřní proměna. „Asi bych i něco točil, ale popravdě se mi do rukou nedostalo nic, co by za to stálo. Navíc jsem se začal zamýšlet, proč jsem vlastně začal dělat tohle povolání. Zjistil jsem, že jsem to začal dělat proto, že mi tatínek s maminkou nevěřili, že bych tohle povolání mohl dělat. Tak jsem si řekl: musím je přesvědčit, a ve chvíli, kdy mi umřeli, tak jsem si zase řekl, že už vlastně nemusím nikoho tak přesvědčovat, a tím pádem cítím menší tlak,“ vysvětlil svůj náhlý konec s hraním Jiří.
Jeho cesta k herectví přitom nebyla vůbec přímočará. Na DAMU se hlásil hned třikrát, ani jednou ale neuspěl. V té době už přitom studoval práva, a právě to mohlo podle něj sehrát svou roli. „V té době jsem už studoval práva, tak si asi říkali, nebudeme ho brát z jedné vysoké školy na druhou. Já jsem tu školu dokončil, protože rodiče chtěli, abych ji dělal raději než to herectví, takže jsem ji kvůli nim dokončil. A druhý důvod byla vojna, aby šel člověk jen na jeden rok a ne na dva,“ má jasno Macháček.
Ačkoliv se herectví momentálně vzdálil, rozhodně nezahálí. Energii dnes vkládá hlavně do hudby, která mu podle všeho dává víc radosti než filmová práce. Naplno se věnuje skupině MIG 21, kde není jen frontmanem, ale podílí se také na tvorbě textů. „To mě teď baví nejvíc a navíc píšu i texty. Jedeme jarní turné po kulturácích a spoustu dalších koncertů,“ netají se frontman chlapecké taneční, pěvecké a striptérské skupiny z Prahy 5.