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Jiří Macháček juchal ve Varech. Šedesátiny oslavil v oblíbeném baru a překvapil novým účesem

Oslava šedesátin Jiřího Macháčka se konala v karlovarském baru Bokovka.
Oslava šedesátin Jiřího Macháčka se konala v karlovarském baru Bokovka.Foto: Profimedia – CNC / Pavel Machan, Marek Patek, Martin Hykl, David Kundrat / CNC / Profimedia
Oslava šedesátin Jiřího Macháčka se konala v karlovarském baru Bokovka.
Oslava šedesátin Jiřího Macháčka se konala v karlovarském baru Bokovka.Foto: Profimedia – CNC / Pavel Machan, Marek Patek, Martin Hykl, David Kundrat / CNC / Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jiří Macháček oslavil šedesátiny po svém. Ve Varech zamířil do oblíbené Bokovky, kde se bavil až do časných ranních hodin. Pozornost ale nepoutala jen jeho dobrá nálada, nýbrž i nový účes, na který u něj fanoušci rozhodně nejsou zvyklí.

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Jiří Macháček má důvod k oslavě. Oblíbený herec a zpěvák, který patří k nepřehlédnutelným osobnostem české filmové scény, slaví 6. července šedesátiny. Na kulaté narozeniny ale rozhodně nečekal až do rána. Slavit začal už v předvečer svého velkého dne, a to přímo v centru festivalového dění v Karlových Varech.

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Mezinárodní filmový festival je v plném proudu a spolu s ním tradičně ožívají i podniky, kam se po projekcích a večírcích stahují známé tváře. Jedním z takových míst je i oblíbená Bokovka, která během festivalu pravidelně patří k nejvyhledávanějším zastávkám. Právě tam Macháček dorazil, aby narozeninový večer zahájil ve společnosti přátel a kolegů.

Herec působil uvolněně a bylo vidět, že si atmosféru užívá naplno. Se skleničkou v ruce se zdravil se známými, prohodil několik vtípků, ochotně se fotil a dobrou náladou rozhodně nešetřil. Pozornosti neunikla ani jeho výraznější proměna vzhledu. Macháček si nechal narůst delší vlasy, na které u něj veřejnost není příliš zvyklá. Jestli jde o přípravu na novou roli, nebo jen o osobní změnu image, není jasné.

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Oslava šedesátin Jiřího Macháčka se konala v karlovarském baru Bokovka.
Oslava šedesátin Jiřího Macháčka se konala v karlovarském baru Bokovka.
Oslava šedesátin Jiřího Macháčka se konala v karlovarském baru Bokovka.
Oslava šedesátin Jiřího Macháčka se konala v karlovarském baru Bokovka.
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Oslava se protáhla až do nočních hodin. Macháček tak v baru symbolicky přivítal i samotný příchod svých šedesátin. K odchodu se odhodlal až kolem půl třetí ráno, kdy po boku své dlouholeté partnerky, režisérky Kristiny Dufkové, vyrazil ruku v ruce směrem k hotelu.

Večer si ale zdaleka neužíval jen oslavenec. V Bokovce se objevila celá řada známých tváří. Dorazili například manželé Michaela a Roman Tomešovi, modelka Aneta Vignerová s režisérem Petrem Kolečkem nebo moderátorka Naked Attraction Monika Timková. Dobře se bavila také herečka Jitka Schneiderová, která si festivalovou noc evidentně nenechala ujít.

VIDEO: Když v komedii Muži v naději Jiří Macháček a Vica Kerekes natáčeli erotické scény, rozbili hned několik houpacích křesel

Když v komedii Muži v naději Jiří Macháček a Vica Kerekes natáčeli erotické scény, rozbili hned několik houpacích křesel. | Video: Erika Prosová

Zdroj: Blesk.cz

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