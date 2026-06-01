Jiří Langmajer patří k hercům, kteří se v českém filmu a televizi objevují s takovou samozřejmostí, že si bez nich diváci některé žánry už skoro neumí představit. Umí zahrát dramatickou postavu, romantického hrdinu, životem otřískaného muže i komediální figuru, která stojí na přesném načasování a nadsázce. 3. června, slaví 60. narozeniny a za sebou má kariéru, která začala velmi brzy a postupně ho dovedla z konzervatoře přes divadlo až k jedněm z nejpopulárnějších českých filmů posledních let.
Jiří Langmajer jako filmový svůdník i chlap z vesnice. Za úsměvem skrývá nehodu, která mu změnila život
Jiří Langmajer slaví 60. narozeniny. Diváci ho milují jako vojína Koubu i hvězdu filmových komedií, za jeho úsměvem se ale skrývá i vážná nehoda, složitý vztah s otcem a cesta ke klidnějšímu životu po boku Adély Gondíkové.
Jednou z rolí, které mu otevřely cestu k široké popularitě, byl vojín Kouba v komedii Copak je to za vojáka. Langmajerovi bylo tehdy devatenáct let a natáčení pro něj znamenalo nejen první velkou filmovou zkušenost, ale také zážitek, na který později vzpomínal s úsměvem. Postava mladého vojáka mu navíc na dlouhé roky zajistila přízeň diváků i drobné výhody běžného života. Jak sám vyprávěl, role mu přinesla ledacos od panáka v hospodě zdarma přes lepší lístky do divadla až po podpultová trička.
Vojín Kouba a film, který mu změnil kariéru
Natáčení slavné vojenské komedie si mladý Langmajer užíval naplno. Nebylo to jen o práci před kamerou, ale i o atmosféře, která připomínala dobrodružství party mladých kluků. „Na place vládla naprostá pohoda. Popíjeli jsme pivečko, jezdili bevépéčkama, hráli si na vojáky a ještě nám za to platili. Večery obvykle končívaly v hospůdce,“ popsal Langmajer.
Úspěch filmu byl tak výrazný, že režisér Petr Tuček začal uvažovat o pokračování. To se ale nakonec neuskutečnilo. Tři roky po dokončení snímku Tuček nečekaně zemřel a další díl zůstal jen ve fázi plánů. Myšlenka na návrat ke světu Copak je to za vojáka se přesto čas od času vracela. Vzniknout měl film Copak je to za mazáka, opět s Jiřím Langmajerem v hlavní roli, tentokrát v režii Vladimíra Skórky a podle scénáře Michala Suchánka. Produkci ale přerušila pandemie koronaviru a od roku 2020 se o projektu neobjevily nové informace.
Z Plzně na konzervatoř
Jiří Langmajer vyrůstal v muzikantské rodině v Plzni. Umění měl tedy blízko od dětství, ale místo hudební dráhy ho nakonec přitáhlo herectví. V patnácti letech odešel studovat hudebně-dramatický obor na Pražskou konzervatoř, kde se začala formovat jeho budoucí kariéra.
Ještě během studií si ho všimli filmaři. Režisér Karel Smyczek ho obsadil do seriálu Třetí patro i do kultovního filmu Proč?. Než Langmajer školu dokončil, měl za sebou už další výrazné filmové příležitosti, například snímky Kluk za dvě pětky a právě Copak je to za vojáka. Do světa filmu tak vstoupil velmi mladý, ale okamžitě s rolí, která ho dostala do povědomí širokého publika.
Po konzervatoři následovala divadelní práce. Langmajer prošel několika scénami a v roce 1992 nastoupil do Divadla pod Palmovkou, kde s přestávkou zůstal až do roku 2005. Mezitím působil také v Divadle na Vinohradech, hrál v Národním divadle, Hudebním divadle Karlín a na dalších scénách.
Divadlo mu přineslo uznání
Ačkoli ho široká veřejnost často vnímá hlavně jako filmového a televizního herce, významnou část kariéry spojil také s divadlem. Koncem devadesátých let zažil na jevišti první velké profesní uznání. V roce 1999 získal Cenu Thálie pro umělce do 33 let a o čtyři roky později byl nominován na Cenu Alfréda Radoka v kategorii herec roku.
K jeho výrazným divadelním rolím patřily i shakespearovské postavy. Na Letních shakespearovských slavnostech na Pražském hradě ztvárnil Edgara v Králi Learovi a objevil se také v titulních rolích Hamleta a Richarda III. Právě tyto role připomínají, že Langmajer není jen herec odlehčených komedií, ale i výrazná divadelní osobnost.
Dodnes hostuje na několika scénách. Diváci ho mohou vidět například v komedii Ani za milion v Komorním divadle Kalich, kde hraje společně se svou manželkou Adélou Gondíkovou. V Divadle Ungelt zase vystupuje v dramatu Cesta k vodopádům.
Od Českého lva po filmové komedie
V devadesátých letech se Langmajer mimo divadlo objevoval především v televizních filmech. Významným milníkem byl opět rok 1999, kdy získal nominaci na Českého lva za vedlejší roli ve snímku Návrat idiota. Další nominace přišla v roce 2006 za hlavní roli ve filmu Pravidla lži.
V dalších letech se objevoval v celé řadě filmů. Diváci si ho pamatují ze Snowboarďáků, Milenců a vrahů, Na vlastní nebezpečí nebo komedie Doktor od jezera hrochů. V posledních letech je spojován především s odlehčenějšími filmy, jako jsou Sezn@mka, Přes prsty, Chlap na střídačku, Ostrov nebo oba díly komedie Po čem muži touží.
Právě v této sérii ukázal, že se nebojí ani rolí, které po herci vyžadují značnou míru sebeironie. V pokračování Po čem muži touží 2 si vyzkoušel ženskou polohu své postavy a režisér Rudolf Havlík jeho odvahu ocenil. „Jirka je perfektní herec, který umí zahrát Richarda VI. nebo Ludvíka XVI., ale hrát ženu je náročné. Už jen to, jak se bude v ženském těle hýbat. Přitom se nebál, že bude u kamarádů za kreténa, že mu to všichni budou natírat. Herecky to zvládl skvěle,“ komentoval v rozhovoru pro Aktuálně jeho výkon Havlík.
Langmajer k roli přistoupil po svém a s humorem, který mu je vlastní. „Snažil jsem se tak nějak po svém s tou holkou ve mně vypořádat a doufám, že tak, aby se lidi bavili,“ prohlásil o roli v počinu Po čem muži touží 2 a se smíchem dodal: „Komu se to povede v pětapadesáti letech sedět v maskérně a nechat si nalíčit oči, dostat podprdu a jít na plac? Jsem spokojen!“
Bratr herec a rodina, která si jde vlastní cestou
Jiří Langmajer je nejstarší ze tří sourozenců. Má sestru Markétu a bratra Lukáše, který se také vydal k herectví. Přesto se mladší z bratrů vždy snažil jít vlastní cestou a neschovávat se za známější příjmení. „Brácha je pro mě hlavně brácha a trnitou cestičku herectví si prošlapávám sám,“ prohlásil Lukáš Langmajer s tím, že se každý stará především o své vlastní triko.
Také v soukromí má Jiří Langmajer za sebou období, kdy o něm bulvár psal jako o známém milovníkovi. Média spojovala jeho jméno například s Petrou Faltýnovou, Mášou Málkovou nebo Eliškou Křenkovou. Dnes ale herec působí mnohem usedleji. Velkou roli v tom podle něj sehrála jeho manželka Adéla Gondíková, se kterou se před pěti lety oženil.
„Na tom má obrovský podíl právě Adéla a taky to, kde jsem našel nový domov. Že bydlím a žiju tak, jak jsem si vždycky přál. Na vesnici, v baráku se zahradou,“ prohlásil Langmajer.
Společný život s Adélou Gondíkovou mu přinesl nejen klidnější zázemí, ale i širší rodinu. Herec má dvě dcery, Julii a Terezu, a blízký vztah si vytvořil také s dcerou své manželky Nelou. „Říkám jim, že jsou jako tři sudičky,“ prohlásil pro Expres o vztahu, který spolu mají jeho dvě dcery s dcerou jeho současné manželky.
Dědečkem je díky starší dceři
Díky starší dceři Tereze je Langmajer už také dědečkem. Vnuk Timotej mu do života přinesl další roli, která je úplně jiná než ty filmové. Sám herec ale doufá, že chlapec nepůjde v jeho stopách a herectví se vyhne. „Doufám, že budu mít šanci ho navést na úplně jinou kolej. Kdyby měl prožít takovej život jako já, tak by jeho maminka, což je moje dcerka, asi nebyla úplně spokojená,“ řekl Blesku.
Tato poznámka dobře vystihuje Langmajerův vztah k profesi. Herectví mu přineslo slávu, výrazné role i oblibu diváků, ale také nejistotu, tlak a život, který nemusí být pro každého.
Nehoda, která mu změnila život
Jedním z nejtěžších momentů jeho kariéry bylo natáčení filmu Na vlastní nebezpečí v roce 2007 v Bosně a Hercegovině. Při skoku z vodopádu si vážně poranil páteř. Náraz na hladinu mu rozdrtil obratel mezi hrudní a bederní částí zad, tedy místo, které je při ohýbání a rotaci těla mimořádně namáhané.
Následovaly dvě operace. První zákrok mu měl páteř stabilizovat pomocí šroubů, ty ale později praskly a herec musel podstoupit další operaci. Jeden z obratlů má zcela nahrazený. Zážitek se mu přirozeně zapsal nejen do těla, ale i do psychiky. „Od té doby mám strach z výšek,“ prozradil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Přesto zůstal fyzicky aktivní. Sport je součástí jeho života dlouhodobě. Rád jezdí na kole a svým sledujícím na Instagramu často ukazuje záběry z vyjížděk po okolí.
Otužování, hypochondrie a život na vesnici
Langmajer se netají tím, že se o své tělo stará po svém. S nadsázkou o sobě mluví jako o člověku, který miluje nejrůznější vitaminové a potravinové doplňky. „Já miluju potravinové doplňky. Jsem od přírody přírodní hypochondr, to znamená, že za to nemůžu,“ prozradil se smíchem.
Kromě cyklistiky propadl také otužování. Začal s ním už před lety a v Pyšelích, kde žije, dokonce spoluzaložil otužilecký klub. Z otužování se pro něj stala nejen fyzická výzva, ale i společenský rituál. „24. prosince se my plavci pokaždé v jednu odpoledne sejdeme u jednoho z místních rybníků. Manželky přinesou chlebíčky a vánoční punč, my si zaplaveme, připijeme si a ve dvě hodiny se zase rozcházíme domů slavit Štědrý večer,“ řekl herec v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
S Adélou Gondíkovou našel zázemí na vesnici, v domě se zahradou. Právě tam zřejmě objevil klid, který mu dřív v životě chyběl. A velkou součástí jeho každodennosti je i fenka zlatého retrívra Maybe, se kterou chodí na procházky po okolí Pyšel. Herec o ní mluví s pobavenou něhou a rád zdůrazňuje, že k sobě mají blízko nejen povahou, ale i chutěmi. „Jsme stejný zkrátka. Nejenom že spolu máme vztah. Ale máme společné chutě,“ pochlubil se například u fotky, na které jeho pes olizuje lahev s pivem.
Složitý vztah s otcem
Vedle kariéry, sportu a rodiny má Langmajer za sebou také složitější osobní kapitoly. Jednou z nich je vztah s otcem, který se narušil už v době, kdy otec opustil rodinu. Sám Langmajer starší později přiznal, že synovi tehdy řekl něco, co jejich vztah na dlouho poznamenalo.
„Zamiloval jsem se do jiné ženy. A z hlouposti, možná i jisté ješitnosti, jsem se tím pochlubil Jirkovi. Náš vztah to hodně poznamenalo a nějaký čas jsme k sobě nemohli,“ přiznal v rozhovoru pro týdeník Téma Langmajer starší.
I tato zkušenost patří k příběhu herce, který se na veřejnosti často ukazuje jako energický, vtipný a fyzicky zdatný muž. Za touto tváří je ale i člověk, který si prošel bolestí, nejistotou, rodinnými zlomy i vážným zraněním.