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Jiří Krampol Knížákovi nikdy neodpustil spor o byt snů. Osud je nakonec spojil děsivou náhodou

Milan Knížák
Milan Knížák
Milan Knížák
Milan Knížák
Milan Knížák
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21 fotografií
Milan Knížák |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jiřího Krampola a Milana Knížáka nespojovalo jen stejné datum úmrtí – mezi oběma muži se roky táhl spor, na který herec podle svých blízkých nikdy nezapomněl.

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Datum 26. července se nečekaně propojilo se dvěma výraznými osobnostmi české kultury. Přesně rok po smrti herce Jiřího Krampola (†87) zemřel také výtvarník Milan Knížák (†86). Shoda data působí o to zvláštněji, že vztahy mezi oběma muži měly v minulosti k přátelským velmi daleko.

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Jádrem jejich dlouholetého sporu se stal prostorný byt na prestižní adrese na Rašínově nábřeží v Praze. Krampol tam svého času bydlel se svou třetí manželkou Martou a jejím synem Martinem. Z oken měli krásný výhled na Vltavu i Pražský hrad, nedaleko vlastnila dům také rodina Václava Havla.

Pro herce přitom otázka bydlení nebyla banalitou. Několik let předtím investoval prakticky všechny peníze do vily v Roztokách u Prahy, kde žil se svou druhou manželkou a synem Jiřím. Po rozvodu však z domu odešel jen s osobními věcmi. Když se později rozpadlo i jeho manželství s Martou, zůstal mu alespoň pražský byt. Ani ten ale nakonec neudržel.

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Spor o byt se táhl roky

O nemovitost měl totiž zájem také Milan Knížák. „Šlo o velké prostory, není divu, že se zalíbily panu Knížákovi,“ zavzpomínala Marta Krampolová. Podle tehdejších pamětníků měl Knížák dokonce nabídnout, že v domě na vlastní náklady nechá vybudovat výtah. Byt nakonec skutečně získal a Krampol se musel vystěhovat. Spor tím ale zdaleka neskončil.

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„Měla jsem tenkrát vlastní starosti, ale vím, že se asi deset let soudili! A Jirka nakonec prohrál“ dodala Marta. Krampol měl po ztrátě bytu nějakou dobu přespávat v městském ateliéru, který nebyl určený k trvalému bydlení. Hořkost vůči Knížákovi v něm podle jeho pozdějších vyjádření zůstávala ještě dlouhá léta.

Knížák v bytě nakonec zůstal

S Knížákovým osobním životem je spojeno také jméno fotografa Jana Saudka. Marie, která dříve tvořila pár se Saudkem a měla s ním syny Samuela a Davida, později žila s Milanem Knížákem. Ten se podílel i na výchově jejích dětí.

Právě s Marií pak Knížák dlouhé roky obýval byt, který byl kdysi příčinou jeho konfliktu s Krampolem. Žil tam až do konce života.

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Klaus za ním chodil do nemocnice

Mezi Knížákovy blízké přátele patřil také bývalý prezident Václav Klaus. V posledních týdnech výtvarníkova života ho pravidelně navštěvoval v nemocnici. „Tam už opravdu těch sil ubývalo. Už to bylo jenom bytí u něj a držení ho za ruku a těch slov bylo opravdu málopřiznal bývalý prezident pro Radio Prostor. Naposledy se podle svých slov s Knížákem setkal dva dny před jeho smrtí.

Milan Knížák
Milan Knížák
Milan Knížák
Hana a Jiří Krampolovi
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21 fotografií

Poslední rozloučení se státními poctami

Knížákovo poslední rozloučení má proběhnout se státními poctami. O této formě ocenění rozhodla vláda a vdova Marie Knížáková nabídku přijala. Nejde však o státní pohřeb, který bývá vyhrazen především prezidentům, ale o nižší formu oficiální pocty významným osobnostem.

V minulosti se jí dostalo například Karlu Gottovi (†80) nebo Karlu Schwarzenbergovi (†85).

VIDEO: Bojím se o budoucnost světa, vše, co dělá Babiš, je vulgární, jeho jazyk je strašidelný, řekl Knížák

Vím o Národní galerii hodně, možná nejvíc, takže jsem povolán k tomu, abych byl kritikem, říká Milan Knížák. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Blesk.cz, Blesk.cz, Radio Prostor

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