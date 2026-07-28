Datum 26. července se nečekaně propojilo se dvěma výraznými osobnostmi české kultury. Přesně rok po smrti herce Jiřího Krampola (†87) zemřel také výtvarník Milan Knížák (†86). Shoda data působí o to zvláštněji, že vztahy mezi oběma muži měly v minulosti k přátelským velmi daleko.
Jiří Krampol Knížákovi nikdy neodpustil spor o byt snů. Osud je nakonec spojil děsivou náhodou
Jiřího Krampola a Milana Knížáka nespojovalo jen stejné datum úmrtí – mezi oběma muži se roky táhl spor, na který herec podle svých blízkých nikdy nezapomněl.
Jádrem jejich dlouholetého sporu se stal prostorný byt na prestižní adrese na Rašínově nábřeží v Praze. Krampol tam svého času bydlel se svou třetí manželkou Martou a jejím synem Martinem. Z oken měli krásný výhled na Vltavu i Pražský hrad, nedaleko vlastnila dům také rodina Václava Havla.
Pro herce přitom otázka bydlení nebyla banalitou. Několik let předtím investoval prakticky všechny peníze do vily v Roztokách u Prahy, kde žil se svou druhou manželkou a synem Jiřím. Po rozvodu však z domu odešel jen s osobními věcmi. Když se později rozpadlo i jeho manželství s Martou, zůstal mu alespoň pražský byt. Ani ten ale nakonec neudržel.
Spor o byt se táhl roky
O nemovitost měl totiž zájem také Milan Knížák. „Šlo o velké prostory, není divu, že se zalíbily panu Knížákovi,“ zavzpomínala Marta Krampolová. Podle tehdejších pamětníků měl Knížák dokonce nabídnout, že v domě na vlastní náklady nechá vybudovat výtah. Byt nakonec skutečně získal a Krampol se musel vystěhovat. Spor tím ale zdaleka neskončil.
„Měla jsem tenkrát vlastní starosti, ale vím, že se asi deset let soudili! A Jirka nakonec prohrál…“ dodala Marta. Krampol měl po ztrátě bytu nějakou dobu přespávat v městském ateliéru, který nebyl určený k trvalému bydlení. Hořkost vůči Knížákovi v něm podle jeho pozdějších vyjádření zůstávala ještě dlouhá léta.
Knížák v bytě nakonec zůstal
S Knížákovým osobním životem je spojeno také jméno fotografa Jana Saudka. Marie, která dříve tvořila pár se Saudkem a měla s ním syny Samuela a Davida, později žila s Milanem Knížákem. Ten se podílel i na výchově jejích dětí.
Právě s Marií pak Knížák dlouhé roky obýval byt, který byl kdysi příčinou jeho konfliktu s Krampolem. Žil tam až do konce života.
Klaus za ním chodil do nemocnice
Mezi Knížákovy blízké přátele patřil také bývalý prezident Václav Klaus. V posledních týdnech výtvarníkova života ho pravidelně navštěvoval v nemocnici. „Tam už opravdu těch sil ubývalo. Už to bylo jenom bytí u něj a držení ho za ruku a těch slov bylo opravdu málo…“ přiznal bývalý prezident pro Radio Prostor. Naposledy se podle svých slov s Knížákem setkal dva dny před jeho smrtí.
Poslední rozloučení se státními poctami
Knížákovo poslední rozloučení má proběhnout se státními poctami. O této formě ocenění rozhodla vláda a vdova Marie Knížáková nabídku přijala. Nejde však o státní pohřeb, který bývá vyhrazen především prezidentům, ale o nižší formu oficiální pocty významným osobnostem.