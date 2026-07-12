Filmový festival v Karlových Varech tradičně není jen přehlídkou očekávaných snímků, slavných hostů a večírků. Lázeňské město během něj ožívá také koncerty, na kterých se střídají domácí interpreti se zahraničními hvězdami. Zatímco avizovaná hlavní hvězda Anastacia se musela o přízeň publika chvíli snažit, o generaci starší Jiří Korn si návštěvníky získal během několika vteřin.
Jiří Korn otevřel nejosobnější téma: Krutá pravda o stáří a slova o synovi s autismem berou za srdce
Jiří Korn ve svých 77 letech ovládl karlovarské pódium s energií, kterou by mu mohli závidět i mladší kolegové, po koncertě ale otevřeně promluvil o stárnutí, třech manželstvích i životě se synem s autismem.
Stačily první tóny hitu Žal se odkládá a zpěvák měl publikum v hrsti. Ve svých 77 letech ukázal, že se nemusí snažit napodobovat zahraniční produkci ani si hrát na světovou hvězdu. Jeho propracovaná taneční a světelná show totiž světové parametry bezpochyby měla.
„Někdy tomu ani nemohu uvěřit, že zpívám tak dlouho a pro tolik generací,“ řekl spokojeně po koncertě.
Na pódiu držel krok s mladými tanečníky
Jiří Korn během vystoupení zvládal náročné choreografie a pohybově nezaostával ani za výrazně mladšími tanečníky. Na první pohled působil, jako by měl energie na rozdávání a celé vystoupení absolvoval s naprostou lehkostí. Sám však přiznal, že za výsledkem se skrývá mnohem větší fyzické úsilí, než si diváci mohou uvědomovat.
„Při tancování musíte mít napnuté všechny svaly, ale když zpíváte, musíte dýchat, a skloubit to je náročné. Ale nestěžuji si. Není důvod a bylo by to i zbytečné. Mohu být rád, že ještě můžu chodit. Když hraji golf, dva dny mě všechno bolí. Stáří je kruté, ale nelámu si tím hlavu. Tělo zatím funguje,“ přiznal otevřeně.
Dobrou kondici si chce udržet co nejdéle nejen kvůli své práci, ale především kvůli rodině. Právě ta pro něj v průběhu let představovala zdroj radosti, ale také řadu náročných životních zkušeností.
První manželství skončilo bez usmíření
Jiří Korn má za sebou tři manželství. Poprvé se oženil v roce 1972, kdy mu bylo teprve 23 let. Jeho první ženou se stala Hana, jejich společná cesta však neskončila v dobrém.
„Moje první manželka Hana už zemřela. Nerozešli jsme se v dobrém. Protože jsme neměli děti, ani jsme se nestýkali,“ uvedl zpěvák.
Největší pozornost médií později provázela jeho manželství s modelkou a herečkou Kateřinou Kornovou, která byla o osmnáct let mladší. Dvojice se vzala v roce 1992 a společně přivedla na svět dvě děti, syna Filipa a dceru Kristinu. Jejich manželství skončilo po deseti letech, i po rozvodu se jim však podařilo zachovat korektní a přátelské vztahy.
Třetí manželku poznal díky golfu
Do třetího manželství vstoupil Jiří Korn s Renatou, která je od něj mladší o 25 let. Seznámili se při golfu a svůj vztah dlouho drželi stranou veřejné pozornosti. Po osmi společných letech si v roce 2017 řekli ano.
Přestože Korn prožil několik výrazných partnerských kapitol, jedinými jeho dětmi zůstávají syn Filip a dcera Kristina z manželství s Kateřinou Kornovou. Kristina se vydala uměleckou cestou a stala se členkou baletního souboru Národního divadla v Praze. Filip se narodil s náročnou formou autismu.
Rodiče svého syna před veřejností nikdy úzkostlivě neskrývali. Opakovaně se s ním objevili také na společenských akcích a oba o něm hovoří s láskou, zároveň však otevřeně připouštějí, že péče o něj přinášela i velmi obtížné chvíle.
Život se synem vyžadoval zvláštní přístup
Filip žije se svou matkou Kateřinou Kornovou, která v minulosti popsala některé situace, s nimiž se rodina musela vyrovnávat. Její syn podle ní citlivě reaguje na hluk i další nepříjemné podněty a potřebuje individuální přístup.
„Má své potřeby, vyžaduje zvláštní přístup. Je to veselý a citlivý chlapec, takže mu vadí, když někdo křičí. Když se mu něco nelíbí, přímo zareaguje. Mnohokrát se nám stalo, že uslyšel zvuk, který ho vyrušil, nebo se ho možná lekl a dostal se do afektu. Měl období svlékání a vyhazování bot do kolejiště v metru. Prošel si obdobím vzdoru, které bylo silnější, než mívají jiné děti. Kolik brýlí rozbil a kolik výplní jsem měnila ve dveřích, bych ani nespočítala,“ popsala Kateřina Kornová v rozhovoru pro deník Aha.cz.
Do života svého syna se snaží co nejvíce zapojovat také Jiří Korn. Radost mu udělaly především dovednosti, které Filip postupně zvládl navzdory tomu, že pro něj jejich osvojení nemuselo být snadné.
„Naučil se jezdit na kole, plavat i lyžovat. Překvapilo mě to. Ale samozřejmě má svůj svět, ve kterém si dělá to, co chce on. Lidi kolem sebe má velmi rád, ale rejstřík jeho projevů je prostě jiný. Umí být také vtipný a bez zábran pobaví větší společnost,“ řekl zpěvák o svém synovi.
Dcera z nich udělala prarodiče
V roce 2023 přibyla do rodiny další velká radost. Dcera Kristina přivedla na svět holčičku Izabelu a z Jiřího Korna a Kateřiny Kornové se stali prarodiče. Bývalá modelka přiznala, že ji nová životní role zasáhla mnohem silněji, než očekávala.
„Vůbec jsem netušila, jak krásné to může být. Myslím si, že být babičkou je dar ke stárnutí,“ svěřila se Kateřina.
Nadšení neskrývá ani dědeček Jiří. Když mu pracovní program dovolí, tráví čas s vnučkou také společně se svou manželkou Renatou.
„Když je volno, s Renčou ji vezmeme na procházku. Je ale ještě malinká. Sám bych se o ni postarat neuměl,“ přiznal v rozhovoru pro iDNES.cz.