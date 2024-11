"Žil naplno, a proto tady už není," říká o smrti Jiřího Hromady Aleš Cibulka

V říjnu zasáhla veřejnost zpráva o smrti herce, dabéra a aktivisty Jiřího Hromady, který odešel v pouhých šestašedesáti letech. Na svého dobrého přítele nyní zavzpomínal moderátor Aleš Cibulka, který zároveň odhalil, co bylo příčinou jeho smrti.

"My se s Jiříkem znali hodně dobře. Byl to úžasný kamarád. Byl nám hodně blízký, patřil do naší nejužší party. S Michalem (Jagelkou, partnerem Aleše Cibulky, pozn. redakce) toho hodně prodiskutovali do brzkých ranních hodin, když se hádali o politice a podobně," svěřil se eXtra.cz Aleš Cibulka, který díky úzkému vztahu s rodinou Hromady také ví, co stálo za jeho skonem.

"My si o tom povídali s bratrancem Petrem Hromadou, který se o Jirku poslední měsíce s manželkou a celou rodinou staral, a bohužel tam to bylo tak, že se sešlo několik nemocí. Nemohu říci, že to byl infarkt, mrtvice nebo něco podobného," říká Cibulka s tím, že zdravotní problémy provázely Hromadu od narození. "Bohužel prvních pět let strávil v sanatoriu jako neduživé a hodně nemocné dítě. A chorob měl opravdu hodně," povzdechl si moderátor. V rozhovoru také naznačil, že Hromada bohužel své zdraví příliš neřešil a radám lékařů nenaslouchal.

"Závěr byl takový, že před těmi problémy malinko utíkal. Životosprávě také moc nedal, vepřové koleno a pivo, to bylo jeho. A moc nedbal na rady lékařů. Na to bohužel svým způsobem dojel, protože oněch nemocí se tam skloubilo tolik, že ho to dostalo. Nebyla tam jen jedna příčina. Žil stoprocentně, naplno, a to byl jeden z důvodů toho, že už není mezi námi," uzavřel smutně Cibulka, kterému bude jeho kamarád velmi chybět.