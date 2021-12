Herec Jiří Dvořák přiznal krach vztahu. O 21 let mladší Jitka už není jeho přítelkyně

Už letos v létě bylo vidět, že něco u páru není úplně v pořádku. Čtyřiapadesátiletý herec přijel na festival do Karlových Varů se svou dcerou, přičemž mezinárodní filmovou přehlídku vždy navštěvoval společně s Jitkou.

Teď navíc na živé vysílání StarDance, které před třemi lety sám vyhrál, přijel sám. Zcela přirozeně tedy vyvstala otázka, kde herec nechal svou přítelkyni. "Už není (mou přítelkyní) poměrně dlouho, ale je můj blízký přítel, ale partnerka už ne," odpověděl Blesku.

Důvod ukončení vztahu Dvořák nesdělil. Jednou z možností je fakt, že s Jitkou kvůli svému věku odmítal mít děti. "Samozřejmě jsem o tom přemýšlel, ale i kdyby se to povedlo hned teď, tak by mě v pětašedesáti čekalo řešit problémy teenagerů. Nevím, jestli bych na to měl. Samozřejmě, malé děti má spousta i starších lidí. Ale jak říká jeden můj kolega: Proč bych si měl vytvářet svoje vlastní vnuky?" řekl Blesku Dvořák před časem.

Herec Jiří Dvořák se narodil 4. února 1967, vystudoval JAMU v Brně a nyní hraje už delší dobu ve Vinohradském divadle, kde ztvárnil desítky rolí. Mimo toho hostuje v divadle Viola a vyskytuje se také v televizi, kde se před nedávnem objevil v detektivce Hlava Medúzy. Zahrál si také například čerta Uriáše v pohádce Anděl Páně a v roce 2018 vyhrál soutěž StarDance. Před právničkou Jitkou Randánovou žil s Barborou Munzarovou, se kterou má dceru Annu.