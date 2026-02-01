Přeskočit na obsah
1. 2. Hynek
„Ještě žiju…“ Otec Michala Suchánka slavil před devadesátinami. Se synem přitom roky nemluví

Jaroslav Suchánek a Zuzana BubílkováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Komentátorská legenda Jaroslav Suchánek se před svými 90. narozeninami rozhodl svolat přátele a kolegy na setkání v pražské Salmovské literární kavárně. Večer plný humoru i vzpomínek si sám moderoval, dorazily známé osobnosti a došlo i na připomínku Karla Gotta. Rodinnou radost ale kalí dlouholeté odcizení se synem Michalem.

Televizní komentátor a dlouholetá tvář někdejší Československé televize Jaroslav Suchánek stojí na prahu devadesátky a rozhodl se oslavit život po svém. Narozeniny, které ho čekají 19. června, si chtěl připomenout především setkáním s lidmi, na nichž mu záleží. Uspořádal proto menší večírek, kde se sešli přátelé i známé osobnosti z kulturního světa.

Setkání proběhlo v pražské Salmovské literární kavárně a oslavenec se role hostitele i moderátora ujal s typickým humorem. „Ještě žiju, tak jsem se vám chtěl připomenout…“ zahájil podle deníku Aha! společné posezení otec baviče Michal Suchánek. Mezi hosty dorazila například moderátorka a satirička Zuzana Bubílková nebo spisovatelka Marie Formáčková.

Právě Formáčková přiblížila i jeden z projektů, kterému se Suchánek věnuje. „Jarda dal dohromady knížku kreseb od známých osobností, jako je třeba Karel Gott, a on k nim dodal společnou vzpomínku. A teď hledá nakladatele,“ uvedla pro deník Aha! Připomněla také, že hlavním důvodem setkání byla touha vidět přátele pohromadě. „Hlavně se chtěl ale – jak sám řekl – sejít s přáteli… To víte, letos mu bude devadesát. To už není na rokenrol, maximálně ploužák,“ dodala se smíchem.

Rodinná část příběhu je ale mnohem složitější. Na akci totiž chyběl jeho syn Michal. Vztahy mezi otcem a synem jsou už delší dobu přerušené. „Rodina mi nedala, co jsem potřeboval. Je to velmi citlivá, osobní věc, ale řekněme, že pocházím z citově velmi chudých poměrů,“ řekl Michal Suchánek před časem v podcastu Čestmíra Strakatého.

Herec otce nepozval ani na loňskou svatbu své dcery, herečky Bereniky Suchánkové. „Michala jsem roky neviděl,“ opakuje Jaroslav Suchánek, přičemž je podle jeho okolí patrné, že ho rodinné odcizení stále velmi mrzí.

Berenika Suchánková, Michal Suchánek
Michal Suchánek s dcerou Berenikou
Foto: Profimedia

VIDEO: Zdeněk Hřib se bránil kritickému popěvku Michala Suchánka, který s autem uvízl v pražské dopravě

Michal Suchánek v koloně popadl mikrofon, Zdeněk Hřib kontruje sarkastickými poznámkami... A nakonec si herec z auta udělal autobus MHD. | Video: Eva Srpová

Zdroj: Podcast Čestmíra Strakatého, Blesk.cz

