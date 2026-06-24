Už minulý rok zvítězila Agáta Hanychová v anketě Podcast roku. Tedy ještě se společným projektem s bývalou kamarádkou Ornellou Koktovou. Tehdy byly zařazeny do kategorie společenských podcastů a jejich úspěch nikoho až tak moc nepřekvapil. Jenže letos došlo mezi oběma k nesmiřitelnému rozkolu a Hanychová se rozhodla pokračovat sama. Změnila také obsah toho, co svým odběratelům nabízí. A dostavil se další úspěch.
Ještě loni terčem posměchu, letos vítězka. Agáta Hanychová slaví satisfakci
Ještě loni měla Agáta Hanychová pocit, že ji část lidí v branži nebere příliš vážně. Letos je ale všechno jinak. Po konci spolupráce s Ornellou Koktovou uspěla v prestižní kategorii rozhovorových podcastů a přiznala, že právě tentokrát cítila větší respekt než kdy dřív.
„Vůbec jsem nepočítala s žádným umístěním. Chtěla jsem se umístit, ale v kategorii, v níž jsem byla, jsem si myslela, že je šance nulová. Doufala jsem, že budu v nejlepší desítce. Vůbec jsem si nevěřila ani na top 5,“ svěřila se po triumfu Hanychová v rozhovoru pro Expres. Tentokrát totiž soutěžila v kategorii rozhovorů. A tam byla konkurence opravdu velmi silná.
„V kategorii se mnou byl Čestmír i pořad Hype-Cast, který to vyhrává pokaždé. Fakt jsem si nevěřila. Neměla jsem ani žádnou děkovnou řeč, jenom jsem plakala,“ popsala své pocity influencerka. „Byla jsem v té nejvíce seriózní anketě. Jsem ráda, že už nejsem v kategorii společenské a nedělám drbárnu. Je to nejváženější kategorie. Posunula jsem se velmi dobrým směrem,“ pochvaluje si dcera Veroniky Žilkové, která se v bulvárním prostředí pohybuje více než dvacet let a část veřejnosti jí posun k seriózním rozhovorům příliš nevěřila.
Ona sama ten tlak velmi dobře vnímala. „Letos jsem neměla pocit, že by se mi někdo vysmíval. Loni, když jsme tam byly s Ornellou, tak možná. To byl takový boom. Teď to bylo jiné… Cením si každého vítězství. I loni jsem si toho vážila. Jsou to hlasy našich posluchaček, je to úžasné. Nemůžu říct, které ceny si vážím více a které méně. To nejde,“ uzavřela dojatá Agáta, která je ráda, že skleněná trofej jí už zůstane. Tu loňskou si prý bez jejího vědomí přivlastnila právě Koktová.