Herečka Iva Janžurová už příští týden oslaví své 85. narozeniny. Jenže fanoušky české filmové legendy vyděsila zpráva o tom, že musela ze zdravotních důvodů zrušit svůj pracovní program. Ve středu měla herečka vystoupit v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici s tragikomedií Božská Sarah. Jenže vystoupení se nakonec nekonalo.
Nepříjemná zpráva přišla jen krátce před jejím významným životním jubileem. Herečku Ivu Janžurovou postihly zdravotní potíže, kvůli nimž musela narychlo zrušit plánovaný program.
Důvodem je viróza, která ji dočasně vyřadila z provozu. Sama Janžurová se svým příznivcům ozvala prostřednictvím stručného, ale výmluvného vzkazu. „Kašlu, chraptím, je to nějaká virózka,“ řekla herečka Blesku, čímž dala jasně najevo, že její zdravotní stav jí momentálně nedovoluje dostát pracovním závazkům. Janžurová neponechává nic náhodě a svěřila se do péče profesorovi Petru Neužilovi, který se mimo jiné stará o další českou filmovou legendu – Jiřinu Bohdalovou.
Fanoušci tak mohou zůstat klidní, že je jejich oblíbenkyně v tech nejlepších rukách. Herečka zároveň všechny ujistila, že o nic nepřijdou a zrušený program se přesouvá. „Náhradní termín je dohodnutý,“ doplnila Janžurová. Její příznivci tak nyní doufají, že se oblíbená herecká legenda brzy zotaví a své 85. narozeniny oslaví v plné síle.