27. 4. Jaroslav
„Jela bych si to na Slovensko vyřídit. Ručně a se vší ostudou," promluvila Bohdalová po letech o Gregorové

Jiřina Bohdalová představila dokument A jede se furt dál, který k jejím nadcházejícím pětadevadesátinám připravila televize Nova.
Jiřina Bohdalová představila dokument A jede se furt dál, který k jejím nadcházejícím pětadevadesátinám připravila televize Nova.
Foto: GWUZD PAVEL
Jana Harmáčková
Jiřina Bohdalová v novém dokumentu k 95. narozeninám poodhalila jednu z nejcitlivějších kapitol svého života. Promluvila o Radku Brzobohatém, bolestném rozchodu i Haně Gregorové, kvůli níž kdysi zvažovala hodně ráznou reakci.

Jiřina Bohdalová se krátce před svými pětadevadesátými narozeninami představila v novém dokumentu A jede se furt dál, který pro ni připravila televize Nova. Snímek nabízí nejen ohlédnutí za její bohatou kariérou, ale i překvapivě osobní výpověď o vztazích, o nichž dosud mluvila jen velmi zdrženlivě.

Související

Velký prostor dostává její dlouholetý partner Radoslav Brzobohatý, s nímž strávila osmnáct let života a kterého považovala za svou osudovou lásku. Právě proto pro ni jejich rozchod znamenal hlubokou ránu, zvlášť když herec odešel za jinou ženou – slovenskou herečkou Hanou Gregorovou. Na veřejnosti tehdy Bohdalová mlčela a téma zůstalo uzavřené až do Brzobohatého smrti v roce 2012.

V dokumentu ale poprvé otevírá i tyto kapitoly. „Možná jste někde četli, jak jsme se hádali tak, až jsme rušili sousedy. To přece není žádná pravda. Vždyť jsme bydleli v domě – to bysme se tam museli škrtit a křičet, aby to bylo slyšet do vedlejší vily,“ říká s odstupem a na svého bývalého partnera vzpomíná bez hořkosti. S nadhledem dnes mluví i o Haně Gregorové, i když přiznává, že kdysi to vnímala jinak. „Kdybych tehdy už nebyla Bohdalovou, to já bych si poradila. Jela bych si to na Slovensko vyřídit. Ručně a se vší ostudou. Ale co může udělat anonymní paní, Bohdalová ne. Škoda,“ svěřila se režisérovi a producentovi Michalu Čoudkovi.

Premiéru dokumentu si herečka užila ve velkém stylu

Ve společnosti se objevila poprvé od smrti své mladší sestry Jarušky a bylo znát, že jí setkání s přáteli dodalo novou energii. Večer se protáhl až přes půlnoc a Bohdalová působila uvolněně a spokojeně. Její dcera Simona Stašová, která ji na premiéru doprovodila, to vystihla slovy: „Jsem ráda, že se toho okolo ní teď tolik děje, a že nemá čas na různé myšlenky. Tohle jí dobíjí baterky.“

Do sálu dorazila i řada známých osobností – mezi nimi Jan Přeučil s Evou Hruškovou, Veronika Žilková, Monika Absolonová, Vendula Pizingerová nebo zpěváci Stanislav Hložek a Jan Bendig. Nechyběly ani tváře televize Nova včetně moderátorky Petry Svobody či účastníka reality show Bachelor Martina Dubovického.

Dokument A jede se furt dál odvysílá Nova symbolicky 3. května, tedy v den hereččiných 95. narozenin. Kromě samotné Bohdalové v něm vystupují také Karel Šíp, Miroslav Donutil, Miroslav Etzler, Miloš Zeman nebo Michal David, kteří doplňují její příběh o vlastní vzpomínky.

VIDEO: Jiřinko, vypadlo ti ňadro. Bohdalová po stopce režiséra hned pochopila, co se děje

"Jiřinko, vypadlo ti ňadro." Bohdalová po stopce režiséra hned pochopila, co se děje (Historky z placu, pořad Aktuálně.cz) | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: TV Nova, Blesk.cz

Mohlo by vás zajímat

