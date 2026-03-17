Byla jednou z nejčtenějších českých autorek ženských románů a ve svých knihách dokázala citlivě popsat bolest i naději v partnerských vztazích. Simona Monyová pomáhala čtenářkám pochopit složité emoce, sama však čelila životu plnému těžkých zkušeností. Její příběh nakonec skončil tragédií, která v roce 2011 otřásla celou českou veřejností. Monyová by dnes oslavila padesátiny.
Monyová se narodila 17. března 1967 v Brně a postupně se vypracovala mezi nejčtenější autorky ženských románů u nás. Její styl byl charakteristický kombinací humoru, ironie a silných emocí. Právě díky tomu si brzy vysloužila přezdívku „Viewegh v sukních“. Sama však podobné srovnání brala s nadhledem. V roce 2008 k tomu v rozhovoru pro iDNES poznamenala: „Možná to bude znít neskromně, ale já si myslím, že jak Michal, tak i já si zasloužíme být vnímáni jako originál.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Syn zavražděné spisovatelky Monyové: Mamka volala o pomoc, ale my jsme to neviděli
Autorka často vycházela z vlastních zkušeností a zajímala se o psychologii mezilidských vztahů. Ve svých knihách se nebála otevírat ani citlivá témata, která se dotýkala partnerského soužití nebo domácího násilí. Její romány dokázaly vystihnout pocity a situace, které mnohé ženy důvěrně znají. Jak sama uvedla: „Moje knihy odebírají některé manželské poradny jako podpůrnou terapii, a já jsem na tohle vskutku pyšná.“
Literárně debutovala v roce 1997 románem Osud mě má rád. Postupně napsala více než třicet knih, v nichž se střídají odlehčené příběhy s vážnějšími tématy. Mezi její nejznámější tituly patří například Tchyně a uzený…, Deník citového vyděrače, Sebemilenec, Matka v krizi nebo Blonďatá stíhačka. Její texty byly čtivé, svižné a plné situací z běžného života, které čtenářky dobře znaly ze své vlastní zkušenosti.
Velký krok ve své kariéře udělala v roce 2002, kdy společně se svým manželem Borisem Ingrem založila vlastní nakladatelství Mony. Název vycházel z přezdívky, kterou jí v dětství dal její dědeček. Díky vlastnímu vydavatelství měla spisovatelka větší svobodu při vydávání knih a mohla pružně reagovat na zájem čtenářek.
Život Simony Monyové však skončil tragicky
„Můj psychopat se sem dvakrát vloupal, vyrazil dvoje dveře. Mě před Šimonem zmlátil a znásilnil. Museli jsme mít doma bodyguarda a teď máme všude alarm napojený na security službu. Šimon se i přesto hrozně bojí,“ zněla jedna ze zpráv, které Monyová napsala svému kamarádovi. Když 3. srpna 2011 Boris Ingr zazvonil u domu Simony Monyové v Brně s tím, že chce uložit jejich společného syna ke spánku, manželství známé spisovatelky už procházelo rozvodem. Po prudké hádce Ingr sáhl po noži a zasadil Monyové šest bodných ran. Poté se pokusil o sebevraždu skokem z okna, ale utrpěl jen lehká zranění.
Ingr, bývalý kameraman České televize, byl za vraždu odsouzen k patnácti letům vězení, vinu nikdy nepřiznal. Trest mu měl skončit v srpnu 2026.
V polovině roku 2025 soud rozhodl o jeho podmínečném propuštění s ohledem na vážné zdravotní problémy, přičemž má podle informací trpět onkologickým onemocněním, o čemž informoval server tn.cz. „Informace o zdravotním stavu odsouzených nemohu bez jejich souhlasu sdělovat,“ řekla Blesku mluvčí kuřimské věznice Pavla Kuchařová.
ČTĚTE TAKÉ: Vrah Simony Monyové je po 14 letech na svobodě. „Budeme obezřetní," říká syn Dominik
Pět neúspěšných pokusů o podmínečné propuštění
Během pobytu za mřížemi podal Ingr celkem pět žádostí o podmínečné propuštění, přičemž poslední směřovala k soudu letos v lednu. Ani tehdy ale neuspěl – soudkyně jeho návrh zamítla, i když měl na kontě pochvaly od dozorců a velkou část trestu si už odseděl. „Zjistil jsem, že se mě příbuzní stále bojí. Proto žádám o dřívější propuštění, byl by to pro ně signál, že už nejsem nebezpečný,“ uvedl před soudem. Ten však upozornil, že se sám odhlásil z programu určeného pro pachatele násilné trestné činnosti, a proto mu žádost nevyhověl. Podle rozhodnutí soudu Ingr nesplnil žádné z uložených podmínek, které měly zajistit, aby už nepředstavoval hrozbu pro své okolí. Nepokračoval v terapii na zvládání agrese a odmítl účast na sezeních pro osoby se závislostí na alkoholu.
Případ vyvolal v české společnosti silnou odezvu. Po tragédii převzal péči o všechny tři chlapce její bratr Gustav Urbánek. Výrazně také vzrostl zájem o její knihy a zároveň přibylo telefonátů na krizové linky pro oběti domácího násilí.
Minisérie o životě spisovatelky Simony Monyové
Šestidílná televizní série inspirovaná životním příběhem úspěšné brněnské spisovatelky je dokončena a nese název Monyová. V hlavní roli se představí Tereza Ramba, prvního manžela spisovatelky ztvárnil Kryštof Hádek a druhého partnera Igor Orozovič. Jeho postava v seriálu vystupuje pod jménem Adam Lang. Režie se ujala Zuzana Kirchnerová.
Na ztvárnění Simony Monyové se Ramba důkladně připravovala. „Studovala jsem všemožné materiály, ale také se soustředila na fyzickou proměnu, která je přede mnou. Těším se na všechno, co nás čeká. Bude to dlouhá cesta,“ svěřila se herečka, která v loňském roce zazářila ve snímku Zápisník alkoholičky. „Příběh Monyové v sobě nese zásadní společenské sdělení. Po její smrti se skokově zvýšil počet žen, které se obracely na organizace pomáhající lidem potýkajícím se s domácím násilím. Byl to jeden z prvních momentů, kdy se toto téma dostalo do veřejného prostoru. Věřím, že naše minisérie otevře širokou debatu,“ uvedla kreativní producentka Klára Follová s nadějí, že televizní zpracování podnítí důležitou společenskou diskusi.