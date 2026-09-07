Václav Postránecký patřil k hercům, jejichž tvář i hlas znalo několik generací. Pro jedny zůstane tatínkem Michalem ze S tebou mě baví svět, pro jiné vinařem Michalicou z Bobulí, nezapomenutelným majorem Terazkym z Černých baronů nebo hlasem Dustina Hoffmana. Přitom nikdy nevystudoval hereckou školu a sám své dětské začátky s typickou skromností zlehčoval. 8. září by oslavil 83. narozeniny.
Jeho poslední práce měla jen deset vět. Pro Postráneckého ale znamenala víc než velká role
Václav Postránecký patřil k nejoblíbenějším českým hercům své generace. Za desítky let vytvořil stovky rolí, prožil více než půl století po boku jediné ženy a i v závěru života zůstával věrný práci, rodině a nenápadné skromnosti, která ho provázela po celou kariéru.
K herectví se dostal tak brzy, že ještě neuměl ani číst. Už jako malý se pohyboval kolem Dismanova rozhlasového dětského souboru a přibližně v pěti letech dostal roli Smolíčka Pacholíčka. Text se musel naučit celý zpaměti. „To nebylo žádné herectví,“ vzpomínal později. Smolíčka znal nazpaměť právě proto, že v té době ještě číst neuměl.
Na DAMU ho nevzali. Podruhé už nepřišel
Mohlo by se zdát, že dítě, které účinkovalo v rozhlase, hrálo v divadle i filmu, bude mít cestu na hereckou školu otevřenou. Jenže Postránecký u přijímacích zkoušek na DAMU neuspěl. Později přiznal, že na ně přišel lehkovážně a nepřipravený. Herec Ota Sklenčka, který seděl v komisi, mu doporučil, aby to zkusil následující rok znovu. Postránecký se ale už nevrátil. Nastoupil jako jevištní technik v Liberci a brzy začal získávat profesionální herecké zkušenosti bez školy.
Vyučený byl přitom zámečníkem. Nebyla to úplně jeho vlastní volba. Podle Postráneckého na řemesle trval jeho otec, který věřil, že syn musí mít „pořádnou“ profesi. Herec mu tedy výuční list přinesl – a zámečnickému řemeslu se pak už prakticky nevěnoval.
Místo školy následovala divadla v Uherském Hradišti a Brně, později Městská divadla pražská. Od roku 1979 byl členem Činohry Národního divadla a postupně se stal jednou z jejích opor. Hrál Rogožina v Idiotovi, Oidipa, Kapuleta v Romeovi a Julii nebo Podkolatova v Gogolově Ženitbě, za kterého získal Cenu Thálie. Paradox je téměř dokonalý: muž, kterého nevzali na DAMU, nakonec sám učil na FAMU budoucí režiséry, jak pracovat s hercem. Věnoval se také divadelní a televizní režii a šest let stál v čele Herecké asociace.
Životní láska ho nejdřív zavedla do hospody
Ve světě filmu a divadla strávil desítky let, jeho soukromý život však nebyl příběhem bouřlivých románků a skandálů. Naopak. Jeho první velká láska se stala i tou poslední.
S Helenou se seznámil, když působil v Brně a ona ještě studovala baletní konzervatoř. Okolnosti prvního setkání ovšem romantický film příliš nepřipomínaly. Postránecký potřeboval před představením najít hospodu a kolegové mu doporučili, aby mu cestu ukázala právě mladá Helena Svobodová.
„Tak jsem se seznámil se svou ženou, že mě zavedla do hospody,“ vzpomínal s humorem Po roce vztahu se vzali. Bylo mu čtyřiadvacet. V roce 2017 oslavili zlatou svatbu, měli dceru Lucii a syna Viléma a manželství trvalo až do Postráneckého smrti. Když se ho ptali na recept na dlouhé manželství, odmítal rozdávat velké životní pravdy. „Tyhle věci se tvoří z nepatrných každodenních maličkostí,“ říkal. Za jednu z největších partnerských chyb považoval snahu druhého člověka předělat podle vlastních představ.
Jejich vztah zůstal pevný i během jeho poslední a nejtěžší životní etapy. Helena Postránecká letos v rozhovoru pro Face to Face vzpomínala, že její muž věřil v uzdravení až do posledních chvil a přál si závěr života strávit doma.
Z tatínka se stal filmový tatínek národa
Přestože za svůj život vytvořil stovky divadelních, filmových, televizních i rozhlasových rolí, jedna se stala téměř nesmrtelnou. V komedii Marie Poledňákové S tebou mě baví svět ztvárnil dirigenta Michala Adámka, jednoho ze tří otců, kteří vyrazí s dětmi na zimní dovolenou bez manželek. Film byl později diváky zvolen českou komedií století a Postráneckého s ním už nikdo nepřestal spojovat.
Jeho filmografie ale byla mnohem širší. Hrál v Černých baronech, Jak se budí princezny, Jak se krotí krokodýli, Konto separato, Bobulích nebo Bezva ženská na krku. Televizní diváci ho znali z Byl jednou jeden dům, Cirkusu Humberto, Četnických humoresek, Doktorů z Počátků, Vinařů či Krejzových.
Samostatnou kariéru by vydal i jeho hlas. Daboval mimo jiné Dustina Hoffmana, Anthonyho Hopkinse nebo Tima Allena, diváci ho slyšeli také jako Reného Artoise v seriálu Haló, haló! či v řadě večerníčků. Za dabing filmu Zločin v ráji získal v roce 2005 Cenu Františka Filipovského, další ocenění za celoživotní mistrovství v dabingu obdržel posmrtně.
Ani nemoc ho nedokázala úplně odtrhnout od práce
V roce 2018 se veřejnost dozvěděla, že herec bojuje s vážnou nemocí. Postupně musel omezit divadlo i natáčení. Právě práce však zůstala jednou z věcí, které se nechtěl vzdát. Symbolický se stal jeho poslední příspěvek do filmu 3Bobule. Na třetím pokračování vinařské série byl domluvený ještě před nemocí, jeho zdravotní stav ale natáčení před kamerou znemožnil. Tvůrci proto scénář opakovaně měnili, až v něm vinař Michalica zůstal alespoň prostřednictvím hlasového poselství.
„Musím splnit svůj poslední závazek a namluvit poselství vinaře Michalici,“ svěřil se Postránecký několik týdnů před smrtí. Nakonec namluvil pouhých deset vět. Produkce čekala týdny, než jej lékaři pustí z nemocnice alespoň na jeden den. Producent Tomáš Vican později vzpomínal, že Postránecký při nahrávání nepůsobil jako člověk, který chce práci jen rychle odbýt. „Byl skvěle připravený, a dokonce improvizoval,“ popsal. Pro člověka, který pracoval prakticky celý život, to byl příznačný konec kariéry.
Poslední dny chtěl být doma
Václav Postránecký zemřel 7. května 2019 ve věku 75 let. Poslední období strávil se svými nejbližšími a jeho přání být doma se podařilo splnit. Národní divadlo se s ním následně loučilo jako s dlouholetým kolegou, hercem, režisérem a pedagogem, který byl jeho členem čtyřicet let.
Jeho život přitom nabízí zvláštní kruh. Jako malý kluk neuměl číst, a tak se musel Smolíčka Pacholíčka naučit zpaměti. Na DAMU ho nevzali. Vyučil se zámečníkem a profesionální herectví si osvojoval rovnou na jevišti. Nakonec se dostal do Národního divadla, získal Thálii, učil budoucí filmaře a jeho hlas i tvář znalo celé Česko.
A stejně nenápadně jako o vlastní kariéře mluvil i o věcech, které mu vydržely nejdéle. O manželství nevyprávěl jako o velké romanci, ale o každodenních maličkostech. O dětských rolích tvrdil, že to vlastně nebylo herectví. A ještě těžce nemocný se místo bilancování staral hlavně o to, aby dokončil práci, kterou někomu slíbil. Možná i proto Václav Postránecký nepůsobil jako nedostupná herecká legenda. Přestože se jí bezpochyby stal.