Je to už sedmnáct let, co dva dny před svými šedesátými narozeninami zemřel japanolog Petr Geisler, který byl také otcem tří velmi talentovaných dcer. Výtvarnice Lely Geislerové, uznávané herečky Ani Geislerové a umělkyně Ester Geislerové. A právě prostřední z nich nyní zavzpomínala na otcovu závislost na alkoholu a na to, jak ji to v životě ovlivnilo.
„Jeho pití bylo strašně smutné.“ Aňa Geislerová zavzpomínala na zesnulého tatínka
Herečka Aňa Geislerová se v otevřeném rozhovoru vrátila ke vzpomínkám na svého otce Petra Geislera, který před sedmnácti lety zemřel po dlouhodobých problémech s alkoholem. Přestože na něj vzpomíná s láskou a obdivem, přiznává, že jeho závislost výrazně ovlivnila její pohled na život.
„Jemu asi na světě nebylo úplně lehce,“ vyjádřila hned na začátek pochopení pro to, jak se její otec choval. Připomněla také jeho pověstný sarkasmus. „Vždycky říkal – chci být vaším špatným příkladem,“ zavzpomínala herečka, která je sama maminkou tří dětí. Osobní zkušenost s někým, kdo se v podstatě upil k smrti, ji ale poznamenala. „Pro mě tím špatným příkladem asi opravdu byl v tom, že špatně snáším závislosti jakékoholiv druhu. Nemám ráda závislosti. Ale mám velice ráda alkohol. Ale nechci, aby byl něco, co mě ovládá,“ říká rázně herečka, která je pověstná tím, že si večírky umí užít až do rozbřesku.
Tatínkovi však jeho pití nevyčítá. „Já jsem ho milovala, všichni jsme ho zbožňovali. On nebyl ten typ alkoholika, který by vám nějak škodil. Naopak. On byl okouzlující, inteligentní, zábavný. Jenom byl příliš citlivý na to, aby svět a sám sebe snášel za střízliva,“ snaží se pochopit, co ho k alkoholu táhlo. „Jeho pití bylo strašně smutný,“ říká Geislerová během rozhovoru v podcastu Čestmíra Strakatého.
„Být na něčem závislá je pro mě nepřijatelný. Přijde mi, že je to slabost, když člověk připustí, aby ho něco ovládalo. Nemám pro to moc pochopení,“ tvrdí poměrně rázně. „Rozumím tomu, že jsou různý příčiny těch závislostí a i v jeho životě se dají vystopovat fakt smutný věci, ale i přesto. Když člověk vidí, jak může někdo být tak talentovanej, inteligentní, s tak báječnou rodinou, která ho obklopovala, tak nerozumí tomu, jak to, že to nepomůže, že ho to nezachrání, že se mu vlastně chce,“ konstatovala Geislerová.
„Ale s tátou jsme to měli všechno krásně otevřený. Pochopila jsem, že když člověk nechce, sám, tak nic nemá smysl. Akorát to uzavírá cestu a já jsem s ním chtěla být. Já jsem s ním chodila po hopspodách. Měli jsme takovej velice kumpánskej vztah,“ dodala šibalsky. „Byly období, kdy nepil a byl tak strašně křehkej, že jsme chápala, co ten alkohol v jeho životě zastupuje. On vám vypíná mozek, utlumí všechno, co vás znejisťuje. I já jsme ho měla radši, když jsme si dali vínko. Jinak jsem cítila, jak je křehoučkej,“ zakončila své vzpomínání na tatínka.
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Zdroj: podcast Čestmíra Straketého