Narodil se 9. října 1929 v Ivančicích a jeho rodné jméno Vladislav potvrzuje také databáze Národního filmového archivu. Dochované školní a další úřední dokumenty vystavené v menšíkovské expozici v Ivančicích ukazují totéž. „Vladimír“ byl jménem, pod kterým teprve později vstoupil do českého filmu a televize.
Jednu věc o sobě Menšík nikdy nevysvětlil. Týkala se jména, pod kterým ho znal celý národ
Pro několik generací diváků existoval jen jeden Vladimír Menšík. Herec s nezaměnitelným hlasem, gejzírem historek a schopností během několika vteřin strhnout celé studio. Jenže muž, kterého pod tímto jménem znal celý národ, se jako Vladimír vůbec nenarodil. V matrice i dalších úředních dokumentech byl Vladislav Menšík.
Vladislav zmizel prakticky ze dne na den
Zlom je možné vystopovat poměrně přesně. Historik a autor Menšíkovy rozsáhlé biografie David Liška při práci s dobovými materiály zjistil, že ještě na začátku roku 1955 se herec objevoval v divadelních programech jako Vladislav. V inscenaci Hagenbek toto jméno stále figurovalo, ale v Půlnočním větru, uvedeném v březnu téhož roku v divadle E. F. Buriana, už stálo Vladimír Menšík. Od té chvíle se Vladislav z divadelních programů vytrácel.
Proč? Právě to zůstává záhadou. Menšík o změně ve svých vzpomínkách nemluvil, v dochovaných rozhovorech ji nevysvětlil a podle Liškovy knihy o jejím pozadí nevěděli nic konkrétního ani jeho nejbližší. To je na celém příběhu možná nejzajímavější. Člověk, který dokázal hodiny vyprávět historky ze svého života a proměnit i obyčejnou cestu tramvají v představení, si jednu z nejzvláštnějších podrobností své vlastní identity nechal pro sebe.
Rozšířila se například verze, že mu změnu doporučil režisér E. F. Burian, u něhož tehdy působil. Vladimír mohl jako umělecké jméno jednoduše znít lépe než Vladislav. Ani pro tuto teorii ale neexistuje definitivní důkaz. Starší zprávy z jeho rodných Ivančic zase uváděly obecněji, že si pseudonym zvolil na radu přátel.
Podivná stopa vedla až k jeho otci
David Liška při pátrání narazil ještě na jednu pozoruhodnou náhodu. Menšíkův otec se rovněž jmenoval Vladislav. Když se však v prosinci 1928 ženil, matrikář ho do části záznamu omylem zapsal jako Vladimíra Menšíka.
Mohla právě tahle stará úřední chyba syna později inspirovat? Nebo na ni někdo z jeho okolí narazil a nabídl mu nové umělecké jméno? Ani to už zřejmě nebude možné prokázat. Jde pouze o jednu z možných teorií, kterou dochované dokumenty nabízejí.
Zmatek kolem obou jmen navíc ještě několik let pokračoval. V některých filmech druhé poloviny padesátých let se už objevuje Vladimír, jinde se znovu vrací Vladislav. Teprve během roku 1958 se umělecký svět definitivně ustálil na Vladimírovi. Zajímavé přitom je, že v dokumentech jeho zaměstnavatele se podle Liškovy archivní rešerše Vladislav Menšík objevoval ještě na počátku osmdesátých let. Je tedy možné, že si své občanské jméno formálně nikdy nezměnil a Vladimír zůstal především jménem uměleckým.
Ani rok narození u něj nebyl tak jednoduchý
Jméno nebylo jediným údajem, kolem kterého Menšík dokázal vytvořit zmatek. Narodil se v roce 1929, dlouhá léta ale uváděl rok 1924. Podle vzpomínky jeho kolegy Oldřicha Velena měla vše odstartovat nepřesně napsaná číslice v novém občanském průkazu. Menšík chybu neopravil a později ji měl s humorem využívat s vysvětlením, že díky ní půjde dříve do důchodu.
Záměna byla natolik zakořeněná, že po jeho smrti některé zprávy uváděly věk 63 let. Ve skutečnosti bylo Menšíkovi při úmrtí pouhých 58.
Z technika se stal jeden z největších českých bavičů
Jeho cesta k herectví přitom nebyla samozřejmá. Rodiče chtěli, aby měl poctivé povolání, a tak vystudoval průmyslovku a nějakou dobu pracoval ve strojírnách. Divadlo ho však táhlo od mládí. Nakonec vystudoval herectví na JAMU a po prvních zkušenostech na divadle zamířil do Prahy.
Kamera mu seděla víc než divadelní pravidelnost. Zpočátku dostával malé role, ale i z několika minut na plátně dokázal udělat něco, čeho si diváci všimli. Když se stal členem hereckého souboru Filmového studia Barrandov, začaly přicházet jedna nabídka za druhou. Český filmový archiv dnes eviduje dlouhou řadu jeho rolí a připomíná, že Menšík nebyl jen komik, ale také mimořádně přesvědčivý charakterní herec.
Diváci si ho dodnes spojují s Limonádovým Joem, Třemi oříšky pro Popelku, Princem a Večernicí, Chalupáři, Arabelou nebo Zlatými úhoři. A samostatnou kapitolou byly televizní Silvestry. Stačilo Menšíka postavit před publikum a nechat ho vyprávět. Jeho vystoupení se dodnes vracejí na obrazovky České televize.
Rodinný život měl k televizní pohodě daleko
Za neutuchající energií ale stál také životní styl, který si vybíral svou cenu. První manželství s Věrou, s níž měl syna Petra a dceru Vladimíru, postupně poznamenávaly pracovní cesty, dlouhé večery s přáteli i alkohol. Syn Petr později na dětství vzpomínal bez příkras: „Táta byl ve velkoměstě, mezi slavnými umělci, moc času na nás neměl. A věnoval se víc kamarádům než nám. Vlastně si ho z té doby ani moc nepamatuji.“
Po rozvodu založil novou rodinu s Olgou Strnadovou. Narodili se jim Jan a Martina a právě Olga mu podle vzpomínek syna vytvořila stabilní domácí zázemí. „Celý život pak dělala tátovi zázemí a starala se o rodinu, udržovala takový kruh bezpečí a soukromí,“ vzpomínal Jan Menšík.
Menšíkův humor přitom nezůstával ve studiu. „Táta miloval humor, žil humorem, vymýšlením vtipů a různých situací, využíval různé slovní hříčky,“ popisoval jeho syn. Bavit druhé pro něj nebylo jen zaměstnání. Byl to způsob, jakým fungoval.
Tělo mu nestačilo, on ale odmítal zastavit
Největším protivníkem se Menšíkovi nakonec stalo těžké astma, které ho provázelo už od mládí. V posledních letech byla jeho nemoc tak vážná, že při některých natáčeních musela být připravena zdravotní pomoc. Autor David Liška připomíná, že při televizních Silvestrech měl Menšík za scénou dokonce postel a venku čekala sanitka. Divák doma přitom často nepoznal nic. Menšík vyšel před kameru a zase bavil.
S alkoholem později přestal. „Vyřešil to a v podstatě celý zbytek života nepil. Doma byl alkohol tabu, ani pivo neexistovalo. K vepřovému, knedlíku a zelí se prostě pila limonáda,“ vzpomínal syn Jan.
Práce se ale vzdát nedokázal. Ještě dva dny před smrtí natáčel televizní pořad Abeceda. Jeho zdravotní stav už byl velmi špatný, přesto stále vystupoval. Zemřel 29. května 1988 v Brně. Bylo mu 58 let.