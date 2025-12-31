Přeskočit na obsah
Jedna věta z hor a je jasno: Lucie Neumannová naznačila, že s otcem už nepočítá

Lucie Neumannová s maminkou Kateřinou
Foto: Petrášek Radek
Lucie Neumannová s maminkou Kateřinou
Lucie Neumannová s maminkou KateřinouFoto: Petrášek Radek
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Influencerka Lucie Neumannová sdílela na Instagramu video z túry s maminkou Kateřinou Neumannovou, které mělo působit nevinně. Závěrečná hláška ale odhalila citlivé téma – bolestivý vztah s otcem, o němž už v minulosti otevřeně mluvila. A podle všeho se jejich odcizení spíš prohloubilo, než aby se něco zlepšilo.

Influencerka Lucie Neumannová sdílela na Instagramu zdánlivě obyčejné video z horské túry, na kterou vyrazila se svou slavnou maminkou Kateřinou Neumannovou. Jenže závěrečná poznámka, která měla působit jako vtípek, v sobě nesla mnohem víc – připomněla bolest, kterou si Lucka už delší dobu nese kvůli vztahu s otcem. A podle všeho se v posledních měsících nic nezlepšilo. Spíš naopak.

Zatímco sportovně i osobně prožívá Lucie šťastné období – sama se věnuje atletice, fandí svému partnerovi, tenistovi Jiřímu Lehečkovi, a momentálně ho doprovází na Australian Open – ještě předtím stihla tréninkový pobyt na Tenerife. Právě tam si ke konci soustředění udělala s maminkou výlet do hor, kde vznikly záběry, které pak zveřejnila.

Kateřina Neumannová v jednom momentu okomentovala náročný terén slovy: „Netěším se na cestu dolů,“ zhodnotila obtížnost trasy. A právě na to její dcera navázala větou, která najednou změnila tón celé situace: „Opatrně, jo? Jsi můj jediný rodič, tak se nezabij,“ pronesla Lucie. Jedna věta, která sice může znít jako nadsázka, ale současně jasně naznačuje, jak komplikovaný vztah má se svým tátou Josefem Jindrou. A také to, že v jejím životě zjevně nefiguruje – ať už tím, že ho odstřihla ona, nebo se z jejich vztahu postupně stáhl on sám.

Už dříve o tom otevřeně promluvila v médiích. „Ono to vlastně nebylo ideální už v době, kdy jsem strávila rok ve škole s tenisem v akademii v USA, to mi bylo 14. V kontaktu nejsme přes dva roky. Není to tak, že by se stala jedna konkrétní věc, která by nás rozdělila. Spíš celá řada událostí, které mě postupně zraňovaly nebo trápily a prostě se jich stalo moc. Taky jsem pochopila, že hodně ublížil mojí mámě,“ svěřila se Lucie v roce 2023 deníku Blesk.

Její slova tehdy působila jako definitivní tečka za nadějemi, že se vztah s otcem ještě někdy vrátí do normálu. „Nikdy ale nezapomenu na setkání, po kterém jsem pochopila, že táta v mém životě asi nebude,“ dodala smutně. Zároveň připomněla, že od svých čtrnácti let od něj neviděla ani finanční podporu – přesto opakovaně zdůraznila, že s maminkou nikdy nestrádala.

OH Turín 2006: Kateřina Neumannová
Kateřina Neumannová s dcerou Lucií na OH ZOH v Turíně, 2006
Foto: LEHTIKUVA

Jako zlomový moment popisovala situaci z atletických závodů, kde měla radost z vlastního úspěchu, ale od otce se dočkala jen chladného odstupu. „Na loňském Memoriálu Josefa Odložila jsem si zaběhla osobní rekord na 800 metrů a měla docela radost. Na Julisku přijela i moje ségra s tátou a jeho současnou rodinou. Tak jsem ho chtěla jít pozdravit a třeba se podělit o radost z povedeného závodu. On tu situaci vyřešil tak, že dělal, že mě nevidí, když jsem ho pozdravila. Tohle mě hodně zamrzelo. Pořád jsem v sobě měla naději, že se to mezi námi udobří a budu mít zase tátu. Ale tohle pro mě byl silný a nehezký zážitek a já si to v sobě uzavřela,“ popsala tehdy Lucie.

Mrzelo ji také, že se otec podle jejích slov nedokázal postavit za Kateřinu Neumannovou v době, kdy čelila kritice a obviněním v souvislosti s mistrovstvím světa v klasickém lyžování v Liberci. A i když se na Instagramu obvykle dělí spíš o lehčí momenty, právě tahle jedna věta z hor ukázala, že některé věci si s sebou člověk nese, i když se mu v životě jinak daří.

VIDEO: Mladí volí snazší cestu k úspěchu. Sportu je třeba obětovat část života, říká Neumannová

Nedá se ale plnohodnotně žít život mladého člověka a k tomu být jedním z nejlepších na světě. To prostě nejde, míní olympijská vítězka z Turína. | Video: Michael Rozsypal

Zdroj: Instagram Lucie Neumannové, Blesk.cz

