Svatba se nesla spíše v soukromém duchu a během dne o ní na sociálních sítích prakticky nebylo slyšet. První střípky začaly prosakovat až večer, kdy se objevily fotografie nevěsty se svědkyní a další snímky z místa. Právě podle charakteristického paláce a dekorace se svítícími iniciálami T a P bylo možné poznat, kde se veselka odehrávala.
Jedna svatba, několik kapitol minulosti. U dcery Freimanové se sešla celá složitá rodina
Rodina Veroniky Freimanové má za sebou velký den. Její dcera Tereza, kterou má herečka s režisérem Jaroslavem Brabcem, se ve 39 letech vdala za svého partnera Petra Skopce. Novomanželé si řekli ano v Praze na Malé Straně a zvolili prostředí historického Hartigovského paláce.
Mezi hosty se objevila také Olga Menzelová. Její přítomnost přitáhla pozornost především kvůli minulosti, která ji s rodinou nevěsty spojuje. S Jaroslavem Brabcem totiž v minulosti prožila vztah a mají spolu dceru Annu. V době jejich románku byl Brabec ještě ženatý s Veronikou Freimanovou.
Od té doby ale uplynula řada let a rodinné vztahy se zjevně posunuly dál. Tereza svou nevlastní sestru Annu přijala a v minulosti se objevila na veřejnosti také společně s Olgou Menzelovou. Na svatbu Menzelová dorazila po boku svého partnera, egyptologa Miroslava Bárty, a nechyběl ani jejich syn Albert.
Také Veronika Freimanová přišla v doprovodu současného manžela, architekta Vladimíra Boučka, za kterého se provdala po rozvodu s Jaroslavem Brabcem. Jeden den se tak na jednom místě symbolicky propojily různé kapitoly rodinné historie, které by ještě před lety mohly působit mnohem komplikovaněji.
Svatba rozhodně nebyla jen komorní rodinnou záležitostí. Mezi zhruba stovkou hostů se objevilo i několik známých tváří, například Janek Bartoška, Rola Brzobohatá nebo modelka Michaela Štoudková.
Nevěsta zvolila romantickou klasiku. Oblékla bílé krajkové šaty bez ramínek, vlasy doplnila závojem a v ruce držela kytici laděnou do bílé a zelené. Petr Skopec vsadil na elegantní kombinaci černých kalhot, bílé košile a bílého saka, které doplnil černým motýlkem.
Tereza Freimanová tak vstoupila do nové životní etapy obklopená rodinou i přáteli. A vedle samotné svatby zaujalo i to, že se pod jednou střechou bez problémů sešli lidé, jejichž společná minulost bývala kdysi výrazně komplikovanější.