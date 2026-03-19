Rodina modelky a moderátorky Nikol Moravcová si v posledních měsících prošla náročnou zkouškou, o které její sledující dlouho neměli tušení. Zatímco na sociálních sítích působila jako obvykle aktivně, v soukromí řešila situaci, která výrazně zasáhla život celé rodiny.
Jediný okamžik změnil všechno. Manžel Nikol Moravcové po vážné nehodě bojoval o návrat k životu
Nikol Moravcová prožila měsíce plné strachu a nejistoty. Její manžel utrpěl při nehodě vážná zranění a čekala ho náročná cesta zpět k běžnému životu. O tom, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi jejich rodiny, nyní otevřeně promluvila.
Vše odstartovala nehoda jejího manžela Karola. „Na konci léta měl Karol nehodu,“ svěřila se Moravcová na Instagramu u videa, které zachycovalo zásadní okamžiky, včetně dramatického hovoru se záchrannou službou. Její partner, slovenský grafik a otec jejich dcery Violet, se zranil při wakesurfingu – jízdě na prkně za lodí vytvářející umělou vlnu. Nešlo přitom o drobné zranění, ale o velmi vážný úraz.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Hrůza v ulicích Prahy: strýce Vlastimila Harapese postřelila stará Němka, zraněním pak podlehl
O rozsahu zranění promluvila už dříve i pro Blesk. „Zlomil si obratel a vyhřezl plotýnku, necítil levou nohu a museli mu implantovat titanovou protézu,“ popsala tehdy. Nehoda podle jejích slov zásadně změnila každodenní fungování celé rodiny. „Náš život i plány se najednou musely přizpůsobit. Učil se znovu chodit a rychle pochopil, že ho čeká dlouhá a komplikovaná cesta k uzdravení,“ uvedla otevřeně.
Moravcová postupně sdílela i momenty z rekonvalescence. Na fotografiích byl její manžel krátce po operaci na nemocničním lůžku, později na vozíku i při prvních pokusech o chůzi. Nechyběly ani záběry z rehabilitace, cvičení nebo plavání, které dokumentovaly náročnou cestu zpět k běžnému životu.
Na první pohled dnes může působit, že se situace výrazně zlepšila. Sama ale upozorňuje, že realita je složitější. „Každá chvíle, kterou denně věnuje cvičení, rehabilitaci a spánku, je pro ostatní neviditelná. Okolí vidí, že už normálně funguje, vodí malou do školy, jezdí na kole nebo na snowboardu nebo že zkouší znovu hrát hokej. Co všechno za tím ale je, ví jen on sám. Museli jsme přistoupit na několik změn v našem každodenním životě,“ popsala.
Rodina proto začala hledat pomoc i mimo běžnou rehabilitaci a obrátila se na odborníky, kteří jim pomohli zvládnout další fázi léčby. Moravcová zároveň veřejně poděkovala lékařům a specialistům, mimo jiné i týmu z nemocnice na Bulovce, kteří se na péči podíleli.
Příběh, který se dlouho odehrával mimo pozornost veřejnosti, dnes ukazuje, jak rychle se může život změnit – a jak náročná může být cesta zpět ke zdraví.