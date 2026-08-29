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Jeden propadák, chorobné nákupy, automaty i nezaplacené daně je stáhly ke dnu. Dluhy slavných celebrit

Martin Dejdar
Sláva ani milionové honoráře některé celebrity před finančním pádem neochránily a kvůli hazardu, dluhům, špatným investicím či nezaplaceným daním přišly o celé jmění.Foto: HerminaPress
Martin Dejdar
Sláva ani milionové honoráře některé celebrity před finančním pádem neochránily a kvůli hazardu, dluhům, špatným investicím či nezaplaceným daním přišly o celé jmění.Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Milionové příjmy ještě nezaručují bezstarostný život. Některé české i světové celebrity o své jmění přišly kvůli hazardu, špatným investicím, dluhům nebo nezaplaceným daním – a jejich pád byl někdy rychlejší než cesta ke slávě.

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Peníze utopili v hracích automatech, v neúspěšných filmech nebo na nezaplacených pohledávkách. Důvodů, proč se řada českých i světových celebrit ocitla na mizině, je celá řada.

Podívejte se do naší galerie na slavné, kteří se ocitli v dluzích.

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Jiří Pomeje

Jiří Pomeje a Andrea Šťastná
Jiří Pomeje a Andrea ŠťastnáFoto: CTK

Osudným se herci a producentovi Jiřímu Pomeje stal film Andělská tvář. Na poslední chvíli z projektu vycouval jeho koproducent, Pomeje však věřil v úspěch a na dokončení snímku si půjčil. Film ale u diváků propadl a Pomeje se ocitl v mnohamilionových dluzích. Z těch se až do své smrti nedokázal dostat. Do konce života budu platit. A nemohu také nic vlastnit. Nikdo na mě nemůže nic přepsat a dát mi to. Hned by mi to vzali, prohlásil Pomeje.

Poté, co začátkem roku 2019 prohrál svůj boj s rakovinou, zůstalo po něm několik exekucí a stále rostoucí pohledávky. Vdova Andrea Pomeje se proto musela za sebe i jejich nezletilou dceru Aničku vzdát dědictví. Pomejeho jediná dcera dokonce přišla i o nárok na sirotčí důchod.

Nedostane ani korunu. Jirka totiž neměl dostatečně zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Neřešil to a podle mých informací to za něj v konkursu měla odvádět správkyně konkursní podstaty. V konkursu byl snad patnáct let, ale podle mých informací peníze od správkyně vůbec neodcházely, řekla vdova pro Extra.cz.

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