Přeskočit na obsah
30. 9. Jeroným
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Jeden obraz rozpoutal nečekanou kontroverzi. Něrgešová nakonec všem vyrazila dech

Laďka Něrgešová
ladka nergesova, zena
Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová
Zobrazit
13 fotografií
Laďka Něrgešová se po nečekané debatě kolem jednoho ze svých obrazů rozhodla věnovat ženě na vozíku jiné dílo zdarma, zároveň ale připomněla, že její tvorba není automaticky charitou a má svou vlastní hodnotu. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Laďka Něrgešová vyvolala svými obrazy nečekaně emotivní debatu poté, co jedna z jejích sledujících požádala o dílo za částku, kterou si mohla dovolit. Moderátorka nakonec zvolila překvapivě velkorysé řešení, zároveň ale jasně připomněla, že její tvorba má svou hodnotu a že pomoc nemůže být samozřejmým nárokem.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Laďka Něrgešová si v posledních měsících našla vedle televizní práce i další způsob, jak zaměstnat hlavu a ruce. Začala malovat a její výrazné obrazy, které vytváří akrylovými barvami pomocí špachtle, si rychle našly své zájemce. Některá díla nabízí prostřednictvím sociálních sítí, kde cenu určují sami lidé. Právě jedna taková nabídka ale nedávno přerostla v nečekaně emotivní debatu.

Související

Moderátorka, která od roku 2025 prochází náročnou léčbou po operaci nádoru na mozku, věnuje malování značné množství času a energie. Když proto zveřejní, že je některý obraz volný, počítá s tím, že se o něj budou zájemci ucházet podobně jako v aukci. Tentokrát se však mezi nabídkami objevila částka šest tisíc korun od ženy na vozíku, která zároveň vysvětlila, že více si dovolit nemůže.

Její zpráva vyvolala mezi sledujícími silné reakce. Část lidí začala Něrgešovou přesvědčovat, aby obraz nechala právě jí, i když další nabídky mezitím vystoupaly až k desítkám tisíc korun. Jiní se naopak moderátorky zastali a upozorňovali, že pomoc nemůže být vynucovaná jen proto, že někdo sdílí svůj těžký životní příběh.

Reklama
Reklama

Jedna z reakcí shrnula tento pohled velmi otevřeně: „Upřímně, takový obraz by udělal radost opravdu každému, ale ten hon na Laďku, ať paní dá obraz dotyčné, byl zbytečný. Laďka potřebuje také peníze pro svoji léčbu a rodinu a je hodně zarážející, jak tolik lidí tlačilo, na co nemělo. Stojí ji to sílu, energii a hlavně i její peníze, protože plátno není zadarmo, to samé barvy. Tím pádem by si úplně každý zasloužil obraz zadarmo, protože si něčím prochází a nebo prošel, ale aby se aukce změnila v jinou charitativní skutečnost, je smutné.“

Situace se ještě více zamotala ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že žena podle Něrgešové bez jejího svolení založila na sociální síti skupinu pod jejím jménem a přidávala do ní vlastní obsah. Přesto se moderátorka rozhodla spor neuzavírat konfliktem. Místo původně nabízeného díla namalovala jiný obraz a ženě ho věnovala.

Současně ale jasně vysvětlila, že nechce, aby se z každé nabídky automaticky stávala charitativní akce. „OK. OBRAZ JÍ POSÍLÁM. Bez nároku na finance! Jen jako DAR. Stejně tak, jako asi už 17 firmám, které jsem obrazem obdarovala. Pokud ale napíšu, že je obraz VOLNÝ, myslím tím, že je VOLNÝ. Ne pro charitu, kterou dělám průběžně, ale pro opravdové zájemce, které obraz zajímá!“

Její rozhodnutí fanoušci přijali s velkou podporou. Oceňovali především to, že dokázala spojit velkorysost s jasně nastavenými hranicemi. „Máte nádherné obrazy, jsou jedinečné. Proč se paní či slečna na vozíčku zachovala tak, jak se zachovala, nelze soudit, neznáme podrobnosti. Ale vy jste se zachovala laskavě, královsky a nelze k tomu napsat víc, než že jste skvělá žena s obrovským srdcem,“ objevilo se v komentářích.

VIDEO: První příznaky rakovina prsu

Podobně jako jiná nádorová onemocnění je rakovina prsu, která jen výjimečně postihuje muže, zrádná v tom, že se dlouho vůbec nemusí projevovat. | Video: Kristýna Pružinová

Zdroj: Facebook Laďky Něrgešové

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama