Laďka Něrgešová si v posledních měsících našla vedle televizní práce i další způsob, jak zaměstnat hlavu a ruce. Začala malovat a její výrazné obrazy, které vytváří akrylovými barvami pomocí špachtle, si rychle našly své zájemce. Některá díla nabízí prostřednictvím sociálních sítí, kde cenu určují sami lidé. Právě jedna taková nabídka ale nedávno přerostla v nečekaně emotivní debatu.
Jeden obraz rozpoutal nečekanou kontroverzi. Něrgešová nakonec všem vyrazila dech
Laďka Něrgešová vyvolala svými obrazy nečekaně emotivní debatu poté, co jedna z jejích sledujících požádala o dílo za částku, kterou si mohla dovolit. Moderátorka nakonec zvolila překvapivě velkorysé řešení, zároveň ale jasně připomněla, že její tvorba má svou hodnotu a že pomoc nemůže být samozřejmým nárokem.
Moderátorka, která od roku 2025 prochází náročnou léčbou po operaci nádoru na mozku, věnuje malování značné množství času a energie. Když proto zveřejní, že je některý obraz volný, počítá s tím, že se o něj budou zájemci ucházet podobně jako v aukci. Tentokrát se však mezi nabídkami objevila částka šest tisíc korun od ženy na vozíku, která zároveň vysvětlila, že více si dovolit nemůže.
Její zpráva vyvolala mezi sledujícími silné reakce. Část lidí začala Něrgešovou přesvědčovat, aby obraz nechala právě jí, i když další nabídky mezitím vystoupaly až k desítkám tisíc korun. Jiní se naopak moderátorky zastali a upozorňovali, že pomoc nemůže být vynucovaná jen proto, že někdo sdílí svůj těžký životní příběh.
Jedna z reakcí shrnula tento pohled velmi otevřeně: „Upřímně, takový obraz by udělal radost opravdu každému, ale ten ‚hon‘ na Laďku, ať paní dá obraz dotyčné, byl zbytečný. Laďka potřebuje také peníze pro svoji léčbu a rodinu a je hodně zarážející, jak tolik lidí tlačilo, na co nemělo. Stojí ji to sílu, energii a hlavně i její peníze, protože plátno není zadarmo, to samé barvy. Tím pádem by si úplně každý zasloužil obraz zadarmo, protože si něčím prochází a nebo prošel, ale aby se aukce změnila v jinou charitativní skutečnost, je smutné.“
Situace se ještě více zamotala ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že žena podle Něrgešové bez jejího svolení založila na sociální síti skupinu pod jejím jménem a přidávala do ní vlastní obsah. Přesto se moderátorka rozhodla spor neuzavírat konfliktem. Místo původně nabízeného díla namalovala jiný obraz a ženě ho věnovala.
Současně ale jasně vysvětlila, že nechce, aby se z každé nabídky automaticky stávala charitativní akce. „OK. OBRAZ JÍ POSÍLÁM. Bez nároku na finance! Jen jako DAR. Stejně tak, jako asi už 17 firmám, které jsem obrazem obdarovala. Pokud ale napíšu, že je obraz VOLNÝ, myslím tím, že je VOLNÝ. Ne pro charitu, kterou dělám průběžně, ale pro opravdové zájemce, které obraz zajímá!“
Její rozhodnutí fanoušci přijali s velkou podporou. Oceňovali především to, že dokázala spojit velkorysost s jasně nastavenými hranicemi. „Máte nádherné obrazy, jsou jedinečné. Proč se paní či slečna na vozíčku zachovala tak, jak se zachovala, nelze soudit, neznáme podrobnosti. Ale vy jste se zachovala laskavě, královsky a nelze k tomu napsat víc, než že jste skvělá žena s obrovským srdcem,“ objevilo se v komentářích.